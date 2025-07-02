Курс гривни к евро установлен на уровне 49,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 3 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,81 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, гривня укрепилась и по отношению к евро. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,13 грн, то есть гривня выросла на 28 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,84/41,87 грн/долл., а евро - 49,17/49,18 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 2 июля вырос на 7 копеек и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 49,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,75 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом агенство Reuters писало, что доллар оказался вблизи самого низкого уровня с февраля 2022 года по отношению к основным валютам. Трейдеры оценивают потенциальное влияние законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и приближение сроков введения пошлин.

В целом в этом году на американскую валюту повлияло множество факторов, и первая половина года стала для нее худшей с начала эры плавающих курсов в начале 1970-х годов.

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