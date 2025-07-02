В 2004 году оба кандидата в президенты США были членами "Черепа и костей".

Тайные общества и клубы всегда привлекают множество людей. По всему миру скрывается большое количество таких организаций, но далеко не все могут похвастаться, что их выходцы становятся президентами, сенаторами и видными деятелями США.

Сегодня расскажем про Йельский клуб Череп и кости.

Череп и кости - значение и история

Студенческое братство Череп и кости было основано в 1832 году учащимися в Йельском университете США. Однако даже на заре его существования вступить туда могли только лучшие из лучших - настоящая элита.

Видео дня

В общество ежегодно принимают 15 старшекурсников, которых отбирают по таким показателям:

влияние;

интеллект;

связи;

лидерские качества.

Символом клуба считается череп и скрещенные кости (напоминает пиратский флаг), под которым написаны цифры 322. Членов организации называют "костяшкам". Их встречи и церемония посвящения проходят в закрытом здании, которое называют "Гробница".

Вокруг братства ходит множество слухов про тайные обряды, мистику, клятвы и масонов. В то же время информация о внутренней жизни клуба строго засекречена. Все эти слухи даже вдохновили голливудских боссов на создание триллера "Черепа".

Кем стали члены "Черепа и костей"

Череп и кости - общество президентов, сенаторов и многих влиятельных людей. Членство в братстве открывает двери к мощной сети из всех бывших членов общества - политикам, банкирам, юристами, деятелям бизнеса.

Среди самых известных:

Уильям Говард Тафт (27-й президент США, бывший глава Верховного суда);

Джордж Буш-старший (41-й президент США, бывший глава ЦРУ)

Джордж Буш-младший (43-й президент США);

Александр Хейг (госсекретарь США в администрации Рейгана);

Аверелл Гарриман (бывший губернатор штата Нью-Йорк, бывший министр торговли);

Джон Керри (бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии в 2004 году);

Маквей Франклин (бывший министр финансов);

Уильям Банди (бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ и Госдепа);

Роберт Лаветт (бывший министр обороны США, архитектор "плана Маршалла");

Гарольд Стэнли (сооснователь Morgan Stanley);

Генри Стимсон (министр обороны при Трумэне);

Генри Лусс (сооснователь и издатель Time, Life, Fortune).

Однако на этом список не заканчивается. В него входят множество сенаторов, писателей, дипломатов, политиков, экономистов, актеров, спортсменов.

Интересный факт: в 2004 году оба кандидата в президенты США (Буш-младший и Керри) были членами "Черепа и костей".

Вас также могут заинтересовать новости: