Самые высокие температуры ожидаются на западе страны.

С четверга, 3 июля, температура в Украине заметно повысится. Жарче всего будет на западе страны, где воздух прогреется до +30°...+34°. На остальной территории тоже станет гораздо теплее. Только на крайнем востоке, где вероятны небольшие дожди, столбики термометров покажут +22°...+24°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +18°, днем +29°.

Во Львове в среду будет ясно. Ночью +13°, днем +32°.

В Луцке будет ясно, ночью +14°, днем +32°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +14°, днем +32°.

В Тернополе 3 июля ночью будет +15°, днем +33°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +15°, днем +30°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +12°, днем +34°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +34°, ясно.

В Черновцах в среду - ясно, ночью +15°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +15°...+30°, ясно.

В Житомире в среду ночью будет +16°, днем +29°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+25°.

В Одессе 3 июля - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +30°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+25°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, возможен дождь, температура ночью +12°, днем +24°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +24°, возможен небольшой дождь.

3 июля - праздник, приметы

3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если в этот день дождь, то он с перерывами будет идти еще сорок дней.

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