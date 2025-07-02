Хотя лето еще в самом разгаре, уже самое время планировать путешествия на начало осени. Тем более, что многие опытные путешественники считают сентябрь более удачным временем для отпуска – уже нет больших толп и адской жары.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet подобрали шесть направлений Европы, которые идеально подойдут для отдыха в первый месяц осени.
"В сентябре летние толпы туристов в Европе спадают, а температура начинает немного понижаться. Это делает это время идеальным для исследования всего, что может предложить континент, от уютных английских деревень до сверкающих турецких побережий", – отмечают авторы рейтинга.
6 лучших мест Европы для посещения в сентябре 2025 года
- Котсуолдс, Великобритания – лучше всего подходит для исследования идиллических английских деревень в лучах раннего осеннего солнца.
- Истрия, Хорватия – лучшее место для кулинарного и культурного велопутешествия.
- Ла-Пальма, Испания – лучше всего подходит для наслаждения походами по зеленым долинам и вулканическим кальдерам.
- Болонья, Италия – самое время побаловать себя в одном из самых "вкусных" городов Италии.
- Бирюзовое побережье, Турция – лучшее место для плавания по Эгейскому или Средиземному морю на борту традиционного гулета.
- Трансильвания, Румыния – лучше всего подходит для исследования замков Трансильвании по "лучшей дороге в мире".
Другие идеи для отдыха в Европе
Как сообщал УНИАН, ранее портал Lonely Planet также назвал 13 неожиданных мест для летнего отдыха в Европе. В частности, в список попали бельгийский Антверпен и словенские Альпы.
Также туристам назвали названы лучшие города Европы для бюджетного отдыха этим летом. Возглавила рейтинг латвийская столица Рига.
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