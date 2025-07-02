'Украинская команда' передала 72 бригаде грузовик с гидробортом для сверхбольших грузов

Бойцы 72 бригады имени Черных Запорожцев получили мощный грузовик с гидробортом от "Украинской команды". Он усилит логистические возможности подразделения, которое защищает Днепропетровское направление. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Украинская команда" передала уникальный агрегат – 12-тонный грузовик с гидробортом – бойцам 72 бригады имени Черных Запорожцев. Эти героические парни освобождали Киевщину, обороняли Донбасс, а сейчас защищают Днепропетровское направление – одно из самых сложных и важных для дальнейшего течения войны", - говорится в сообщении.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный рассказал об уникальных возможностях технического средства.

"Логистика – это основа армии и важная составляющая успеха во время войны. Этот 12-тонник способен справиться со сверхбольшими грузами без привлечения другой техники. А также доставить их в любую точку даже по бездорожью. Уверен: благодаря нашей с вами помощи наши защитники смогут еще лучше выполнять боевые задачи", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на передовую более 80 автомобилей, 3000 дронов и другое снаряжение общей стоимостью около полумиллиарда гривен.