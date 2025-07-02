Такой десерт готовится довольно быстро.

Если вы любите кексы или маффины, то их можно испечь даже дома. В частности одним из рецептов этого десерта поделился известный шеф-повар Рик Стайн, передает Express.

По его словам, для этого нужно приготовить шоколадный ганаш и вишневое варенье, которое добавляется в кексы.

Ингредиенты:

215 г муки;

15 г какао-порошка;

200 г сахарной пудры; 200 г сахарной пудры;

1 чайная ложка разрыхлителя;

четверть чайной ложки соды;

щепотка соли;

170 г растопленного сливочного масла;

три средних яйца, взбитые;

одна чайная ложка ванильного экстракта;

175 мл кефира;

30 мл красного пищевого красителя;

12 вишен на плодоножках, для украшения;

250 г вишен без косточек, разрезанных пополам;

50 г сахарной пудры; 50 г сахарной пудры.

Для глазури ганаш:

180 г темного шоколада;

250 мл сливок; 250 мл сливок.

Способ приготовления ганаша

Разломайте темный шоколад в миске. Нагрейте небольшую кастрюлю, добавьте сливки и доведите до кипения. После чего добавьте теплые сливки к шоколаду и оставьте на 30 секунд, а затем медленно размешайте от середины. Затем дайте остыть.

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Выпекание

Далее разогрейте духовку до 190 °C. Выложите формочки для маффинов.

В другой большой миске просейте муку, какао, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Далее добавьте растопленное масло, взбитые яйца, ваниль, кефир и пищевой краситель. Хорошо все перемешайте, разлейте смесь по формочкам и выпекайте в духовке 15-20 минут.

Пока маффины выпекаются, смешайте вишни без косточек с сахаром в кастрюле на среднем или сильном огне. Варите до получения консистенции джема, а затем дайте остыть.

Когда кексы остынут, с помощью чайной ложки выберите часть середины маффина и наполните его вишневым джемом. Сверху намажьте ганаш и украсьте вишней на плодоножке.

Другие вкусные рецепты

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