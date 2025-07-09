Этот метод идеально подойдет для туристов, которые путешествуют в компании.

Пока в ЕС пытаются заставить авиакомпании ввести единые требованию к провозу багажа, запретив им при этом брать плату за ручную кладь, находчивые туристы ищут все новые способы сэкономить.

Путешественница из Латинской Америки по имени Тейлор, которая делится тревел-лайфхаками на своей странице в TikTok под ником @taytayrjh, рассказала о "лучшем способе сэкономить деньги на провозе багажа". Этот метод идеально подойдет для туристов с рюкзаками, которые путешествуют в компании.

"Если вы путешествуете в компании с кем-то и у вас два 40-литровых рюкзака, мы купили один из таких мешков для хранения белья на Amazon. Он стоил нам около 5 евро. Мы положили в него оба наши рюкзака и оплатили один зарегистрированный багаж, сдали его, и все сработало отлично. Так что мы сэкономили в общей сумме 100 долларов. Потрясающе", – поделилась Тейлор.

Далее на видео путешественница продемонстрировала, как же работает ее метод.

За неделю ролик собрали почти 600 лайков, а некоторые пользователи в комментариях назвали идею "гениальной".

Другие советы туристам, как сэкономите на оплате багажа

Как сообщал УНИАН, ранее 43-летняя британская туристка Натали Сэдлер утерла нос жадному Ryanair, упаковав свои вещи в мешок для мусора.

Тем временем, эксперты британского модного бренда Joe Browns посоветовали авиапассажирам использовать метод упаковки "5-4-3-2-1", который позволяет уместить в чемодан до 30 нарядов.

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