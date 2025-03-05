Девушка старается брать в поездку вещи одного цвета.

Туристы садятся в самолет с ручной кладью по разным причинам – кто-то боится сдавать вещи в багаж, кто-то хочет сэкономить, а кто-то любит путешествовать налегке. Тем временем, бюджетные авиакомпании с особой дотошностью контролируют габариты рюкзаков пассажиров, чтобы сбить с них дополнительную плату за малейший выход за рамки. Например, туристку из Великобритании недавно оштрафовали на 60 евро за бутылку воды.

Но туристы не сдаются и делятся своим опытом с другими, как бы уместить побольше вещей в ручную кладь. Так, путешественница из Новой Зеландии Моника Хамфрис в своем блоге для Business Insider поделилась своим секретом сбора багажа, основанном на цвете гардероба.

Девушка рассказала, что довольно долго она брала с собой в путешествия слишком много вещей, чтобы не повторять наряды в отпуске. Однако после трех лет проживания в Нью-Йорке, где она привыкла носить одежду в стиле all black (т.е. все черное), Моника овладела искусством упаковки, секрет которого – придерживаться одного цвета.

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"Сосредоточившись на одном цвете, большинство нарядов в моем чемодане сочетаются друг с другом. Это позволяет мне смешивать и сочетать части, чтобы создавать новые формы и новые комбинации, не повторяя весь наряд. Плюс, это экономит мне место в сумке. Если больше моих вещей сочетаются друг с другом, я могу упаковать меньше, при этом у меня все еще есть выбор", – говорит она.

Благодаря этому в рюкзаке туристки еще остается место, чтобы положить туда одну-две эффектные вещи, которые не сочетаются со всем остальным, но она гарантировано хотя бы раз их наденет.

Кроме того, Моника старается добавлять яркости своим нарядам с помощью цветных аксессуаров – обуви и украшений.

"Я надела яркие серьги, шикарные босоножки на платформе, взяла с собой проверенные временем рубашки на пуговицах и нашла яркие акценты в шарфах и украшениях, купленных во время поездки", – поделилась путешественница.

Одновременно туристка изменила свое отношение к вещам – она больше не волнуется из-за того, что ее наряды на фото из поездок могут повторяться.

"Меня больше волнуют места, которые я посетила, и воспоминания, которые я создала, – независимо от того, во что я была одета", – добавила Моника.

Как сообщал УНИАН, ранее тревел-блогерша из Нью-Йорка Брекке Флетчер рассказала, как отправиться в двухнедельное путешествие всего лишь с одной сумкой категории "ручная кладь", при этом уместив все необходимое.

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