Бывалый турист назвал 7 причин, когда гость имеет право потребовать замены номера в отеле

От правильного выбора отеля во многом зависит то, как пройдет ваш отпуск, особенно если вы планируете останавливаться там на несколько дней.

Однако, как утверждает бывалый путешественник Марк Уолтерс, ведущий популярный тревел-блог Wolters World в YouTube, также важную роль играет зона отеля, в которой расположен ваш номер.

По ело словам, существует семь причин, по которым гости имеют право потребовать, чтобы им поменяли номер.

"Запомните: возможно, вы не хотите быть тем гостем, который вызывает проблемы, но вы заплатили за то, чтобы у вас был комфортный, безопасный, хороший ночной отдых", – отметил Уолтерс.

7 случаев, когда следует сменить номер в отеле

Если вы не чувствуете себя в безопасности . "Окна, двери, соседи, этаж, что угодно, что заставляет вас чувствовать себя в опасности, это нормально попросить, чтобы вас переселили. И вы не обязаны подробно рассказывать, почему вам некомфортно. Это вопрос вашей безопасности", – пояснил бывалый турист. Дверь не кажется надежной . По словам эксперта, если замок кажется расшатанным или на двери есть видимые повреждения, это весомая причина попросить другой номер. Точно также, если через дверь проходит солнечный свет, это значит, что она недостаточно плотно закреплена, и ее легше выбить. Кроме того, в номере должны быть защелки или дверные цепочки, которые можно открыть только изнутри. Окна и балконные двери недостаточно безопасны . Уолтерс предупреждает, что все окна и двери на балконы должны надежно закрываться, поскольку для заряженных на результат воров высота не помеха: "Поверьте мне, воры преодолеют четыре-пять пролетов, чтобы попасть на балконы". Комната выглядит грязной . Грязная постель, разбросанные предметы, следы на зеркалах – все это причины попросить новый номер. Экперт объяснил, что иногда в суматохе персонал отелей пропускает некоторые номера во время уборки, особенно если предыдущие гости просят более поздний выезд. В то же время хорошая уборка занимает длительное время, и вы точно не будете ждать, пока номер приберут – лучше требовать новый. Номер возле лифта . Поскольку лифты отелей используются постоянно – от бегущих утром в бассейн кричащих детей до возвращающихся поздно ночью пьяных туристов, выспаться возле них практически нереально, предупреждает Уолтерс. Тоже самое касается номеров возле лестниц. Цокольный этаж . Номера на первом этаже, находящиеся на уровне земли, являются наименее безопасными, поэтому лучше выбирать номера на этажах, на которые можно подняться по лестнице, особенно если соло-туристам. Не тот номер . Если вы заметили, что вас заселили явно не в тот номер, который вы бронировали – например, там не тот размер кровати или отсутствует балкон, вы смело можете просить замену. "Если вы бронировали номер с балконом с видом на море или горы, вы, вероятно, за это доплатили. Так что вы имеете право это получить. А если они не дают вам это, вы модете требовать снижения цены", – пояснил Уолтерс.

Также тревел-эксперт дал несколько советов, как правильно попросить замену номера. Во-первых, делать это стоит лично прийдя на рецепцию, а, во-вторых, стоит быть при этом максимально вежливым.

Как выбрать хороший отель

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперт по отелям Хавьер Собрино обратил внимание на "пять тревожных звоночков", заметив которые стоит отказаться от бронирования отеля.

В свою очередь туристы назвали самые бесполезные вещи в отельных номерах, которые их раздражают, а также рассказали, чего им чаще всего не хватает в отелях.

