В первую очередь, туристам советуют всегда изучать отзывы об отеле в интернете.

Работники отелей из личного опыта дали путешественником несколько советов по поводу того, на что стоит обратить вниманиме при выборе отеля и чего стоит избегать.

В первую очередь, туристам советуют всегда изучать отзывы об отеле в интернете, пишет Express со ссылкой на комментарии на платформе Reddit.

"Читайте между строк. Я всегда ищу тенденции в отзывах. Три заявления о клопах с разницей в год, скорее всего, означают, что клопов нет, а просто хитрый клиент хотел оклеветать отель, чтобы получить бесплатную ночевку. Три жалобы за один месяц – и я думаю, что буду их избегать", – поделился опытом один из отельеров.

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Другой работник советует читать отзывы даже в том случае, если турист планирует останавливаться в сетевых отелях с общими стандартами качества, ведь, несмотря на наличие единых норм, часто уровень конкретного отеля той или иной сети зависит от управляющего и работающего там персонала, а также особенностей страны, где он расположен.

При этом рекомендуется сортировать отзывы от самых свежих: "Многое зависит от владельца и руководства. Отзывы – лучший способ (подобрать отель – ред.), просто не забудьте отсортировать их по самым последним".

Еще один отельер рассказал, что всегда обращает внимание на расположение отеля по отношению к интересующим его местам и остановкам общественного транспорта: "Нет смысла останавливаться в роскошном отеле, который находится в 45 минутах от всего, что я хочу посетить. Далее я рассмотрю удобства, которые он предлагает".

Также он посоветовал оценивать, действительно ли туристу нужны все те услуги, которые предлагает отель.

"Многие из отелей более высокого уровня предлагают такие вещи, как спа-салоны и обслуживание номеров, которыми я не пользуюсь, поэтому мне не нужно переплачивать за эти вещи. В отелях более высокого уровня лучше кровати и подушки, но я могу отказаться от этого ради более низкой цене", – отметил пользователь Reddit.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, почему лучше не пользоваться кофеварками и электрочайниками в отелях.

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