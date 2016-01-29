В Тернополе снова заговорили о повышении тарифов в общественном транспорте

Об этом сообщает zz.te.ua.

«Просят поднять тариф в маршрутках до четырех гривен и в троллейбусах до 2 грн. 75 коп. Некоторые их требования являются достаточно справедливыми. Поскольку электроэнергия подорожала до 79 коп., это почти вдвое. Год назад за месяц платили 250 тысяч, а теперь должны платить в пределах миллиона. Такая большая разница. Если оставить старые цены, то необходимо искать дополнительные деньги, чтобы заплатить за электроэнергию. Также значительно подорожали горюче-смазочные материалы. Положительным является то, что топливо пока не поднимается в цене», – рассказал начальник управления транспорта, коммуникаций и связи Тернопольского городского совета Игорь Мединский.

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Тарифы могут вырасти в конце зимы или в начале весны, отмечает издание.