Меж тем запас смартфонов и импортной электроники в российских магазинах иссякает.

Из-за решения крупнейших производителей техники приостановить поставки в РФ, в стране-изгое хотят наладить производство собственных смартфонов и компьютеров.

Собственно, они уже производятся, цитируют РосСМИ слова одного из депутатов Госдумы.

Он отметил, что "элементная база отечественных производителей" в состоянии быстро нарастить производство микроэлектроники. И подчеркнул, что в стране для этого все якобы есть.

Насколько быстро, насколько качественно – вопрос отдельный. Да, конечно, без этого невозможно... – приводит цитату депутата источник.

Google перестала лицензировать российские Android

Об этом стало известно еще в конце марта. Другими словами, российские техкомпании больше не имеют права выпускать Android-смартфоны с Android и GMS (сервисы от Google) для российского рынка.

Еще раньше депутат Госдумы Мария Бутина показала в деле российский смартфон AYYA T1, который был призван полностью заменить продукцию Apple. Однако почему-то есть предположение, что он не стал массовым коммерческим продуктом.

Напомним, с февраля многие компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки своей продукции в Россию. В связи с этим в стране вновь растет популярность фичерфонов – кнопочных телефонов с минимумом функций. Поставки "звонилок" в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%.

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