Поставки "звонилок" в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%

В России растет популярность фичерфонов – кнопочных "звонилок" с минимумом функций. Эксперты связывают это с решением крупнейших производителей смартфонов приостановить поставки в страну-агрессор и существенных проблем с логистикой.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

Так, поставки кнопочных телефонов в России в первом квартале 2022-го выросли сразу на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и суммарно достигли 3,5 млн. устройств. Поставки смартфонов же сократились на 14%, до 6,8 млн штук.

Основной объем импорта кнопочных телефонов обеспечили три российских бренда: Inoi, F+ и BQ – на них совокупно пришлось почти 2 млн. устройств. Представители одного из них отметили, что сделали более объемный заказ, чтобы не столкнуться с нехваткой товара в будущем из-за проблем с логистикой.

Напомним, с февраля некоторые компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки своей продукции в Россию.

Ранее журналисты WSJ также узнали о "тихом" уходе из России китайских гигантов Lenovo и Xiaomi. Это происходит, несмотря на призывы Пекина к компаниям сопротивляться принуждению из-за рубежа.

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