Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi с датами прекращения их поддержки

График расписан до 2032 года, хотя некоторые устройства перестанут обновляться уже в ближайшие месяцы.

Xiaomi может похвастаться одной из лучших политик обновления ПО среди Android-брендов, но даже она рано или поздно заканчивается.

Журналисты Gizmochina изучили официальный сайт компании и подготовили список, в котором указано, когда конкретное устройство Xiaomi, Redmi и Poco перейдет в статус EOL (End of Life) и перестанет получать все обновления, включая мажорные обновления HyperOS и патчи безопасности.

График расписан до 2032 года, хотя некоторые устройства, например Redmi 12С и Poco X5 Pro 5G, перестанут обновляться уже в ближайшие месяцы.

Видео дня

Устройства Xiaomi

Устройства Redmi

Устройства Poco

Меж тем Xiaomi продолжает развертывание стабильной версии HyperOS 3 по всему миру – теперь пришла очередь бюджетных смартфонов. Новый пользовательский интерфейс основан на Android 16/15 и содержит более сотню улучшений, включая аналог Dynamic Island.

В марте на глобальном рынке должны выйти Xiaomi 17 и 17 Ultra. Обе модели получат "урезанные" батареи и конфигурации памяти, а также более высокий ценник.

Вас также могут заинтересовать новости: