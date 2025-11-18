В Windows 11 появился экспериментальный ИИ-режим: это бот, который сможет управлять ПК

Пока что ИИ-агент доступен только в инсайдерской сборке.

В новой инсайдерской сборке Windows 11 (26220.7262) Microsoft начала тестировать первые элементы агентных функций. В настройках появился переключатель Experimental agentic features, который включает отдельную рабочую среду под названием Agent Workspace.

Agent Workspace представляет собой изолированную систему, похожую на Windows Sandbox, но без полноценной виртуализации. Внутри неё должны работать автономные ИИ-агенты, которые смогут выполнять простые действия вместо пользователя - листать документы, открывать папки, взаимодействовать с интерфейсом приложений.

Сейчас этот режим активируется, но не работает - рабочие пространства создаются, но ничего не делают.

Каждый агент получает собственный профиль с ограниченными правами. Windows создаёт для него отдельную среду с доступом лишь к базовым системным директориям, так называемым known folders: Документы, Загрузки, Рабочий стол, Изображения, Видео и Музыка.

Этот доступ выдается только после разрешения пользователя, и каждый шаг агента фиксируется в журнале, чтобы можно было проверить, какие файлы он видел и какие действия выполнял.

Microsoft подчёркивает, что каждая агентная среда работает отдельно от основной системы, у неё чёткое ограничение полномочий и невозможность выйти за рамки выделенных папок.

Компания признаёт, что включение режима - осознанный риск. Функция выключена по умолчанию, активировать её может только администратор, и после активации она становится доступна всем пользователям устройства. Microsoft рекомендует не включать экспериментальные агентные возможности, если есть сомнения в их влиянии на безопасность.

