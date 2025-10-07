Многие пользователи предпочитают создавать свой локальный профиль в оффлайне.

Microsoft усложнила жизнь пользователям, которые не хотят создавать профиль в Windows 11 с обязательной привязкой к учетной записи Microsoft, а предпочитают создавать свой локальный профиль, избегая необходимости подключения к интернету во время установки.

Ранее в этом году Microsoft отключила команду bypassnro, которая позволяла обходить требование к онлайн-аккаунту, чем вызвала негодование у Windows-юзеров. Однако тогда энтузиасты быстро нашли возможность создавать этот аккаунт вручную, копируя пару строк в реестр.

Теперь же компания убрала и этот способ. Соответствующие изменения уже интегрированы в новую тестовую сборку Windows 11. Пока новая сборка только тестируется, но в будущем обновление получат все пользователи Windows.

"Мы удаляем известные методы создания локальных учетных записей в процессе установки Windows 11, поскольку они пропускают некоторые критически важные экраны настройки и оставляет пользователей с устройством, не полностью пригодным для использования" – прокомментировал это изменение представитель Microsoft.

Журналисты издания Neowin объяснили, что многие пользователи не любят создавать аккаунты Microsoft. Они остаются с локальной учетной записью по многим причинам: такой вариант позволяет избежать просмотра множества видов интегрированной в систему рекламы, отказаться от обязательного резервного копирования в OneDrive и принудительного шифрования BitLocker.

Напомним, поддержка Windows 10 закончится ровно через неделю. После чего для этой ОС больше не будут выходить обновления безопасности и исправления ошибок. Пользователи могут обновиться до Windows 11, купить расширенную поддержку ESU для Windows 10 или перейти на Linux.

По данным StatCounter, в сентябре мировая доля Windows 11 преодолела отметку в 49%, а Windows 10 опустилась до 40%. При этом "десятка" все еще остается самой популярной ОС от Microsoft среди украинцев.

