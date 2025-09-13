После 14 октября для ОС больше не будут выходить обновления безопасности и исправления ошибок.

Microsoft напомнила, что Windows 10 приближается к завершению своего жизненного цикла. Поддержка операционной системы завершится ровно через месяц – 14 октября 2025 года.

Согласно информации на сайте компании, 14 октября Windows 10 получит свой последний патч безопасности. После этой даты ПК и ноутбуки под управлением ОС больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и исправления ошибок.

Что делать пользователям

Есть несколько вариантов в зависимости от ситуации.

Обновиться до Windows 11 . Перейти с Windows 10 на актуальную версию системы можно бесплатно – это самый простой способ сохранить безопасность компьютера. Однако требования у новой системы к "железу" достаточно строгие, и далеко не каждый ПК, особенно ноутбук, им соответствует.

. Перейти с Windows 10 на актуальную версию системы можно бесплатно – это самый простой способ сохранить безопасность компьютера. Однако требования у новой системы к "железу" достаточно строгие, и далеко не каждый ПК, особенно ноутбук, им соответствует. Оплатить расширенную поддержку ESU. За дополнительную плату 30 долларов любой пользователь Windows 10 сможет продлить получение обновлений и патчей еще на один год.

Пользователи также могут получить доступ к ESU бесплатно, но есть вещи, которые вам нужно сделать.

Перейти на Linux. У Linux много преимуществ, включая полный контроль над системой, отсутствие навязчивой рекламы и слежки, а также активное сообщество.

У Linux много преимуществ, включая полный контроль над системой, отсутствие навязчивой рекламы и слежки, а также активное сообщество. Остаться на Windows 10 . Когда Microsoft завершает поддержку ОС, это не означает, что устройства на ней перестанут работать. Если выбираете этот вариант, важно следить за актуальностью версии антивируса и регулярно делать резервные копии важных данных.

Windows 10 была выпущена в 2015 году и на протяжении десяти лет оставалась самой популярной в мире десктопной операционной системой. В июле этого года Windows 11 впервые обогнала "десятку" по популярности.

При этом Windows 10 все еще остается самой популярной ОС от Microsoft среди украинских пользователей. Ее используют 63.99% всех ПК с Windows. Доля Windows 11 составляет всего в 30.89%

Microsoft уже подтвердила, что пока у нее нет планов на Windows 12. Этой осенью выйдет крупное обновления 25H2 для Windows 11.

