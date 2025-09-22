В последних сборках вернулась нативная возможность ставить на рабочий стол видеофайлы.

В последних сборках Windows для инсайдеров Microsoft вернула к жизни одну из функций, присутствовавших в старых операционных системах. Речь идет о технологии DreamScenes, позволявшей ставить видео на обои.

Видео воспроизводятся каждый раз, когда вы просматриваете рабочий стол, подобно сторонним решениям, таким как Wallpaper Engine. Есть поддержка mp4, avi и других популярных форматов.

Как отмечает The Verge, похожим образом работала и оригинальная DreamScene из Windows Vista. Однако по какой-то причине Microsoft не стала переносить эту функцию в Windows 7 и Windows 10, оставив пользователям выбор обоев из статичных картинок.

Видео дня

Видеообои – крайне востребованная функция у пользователей Windows. Wallpaper Engine практически никогда не покидает топ-20 самых популярных продуктов Steam. Например, прямо сейчас в Wallpaper Engine одновременно находится более 90 тыс. человек.

Пока функция тестируется в бета-сборке Windows 11 (26x20.6690), а релиз для всех должен состояться чуть позже.

Меж тем Microsoft напоминает, что Windows 10 приближается к завершению своего жизненного цикла. Поддержка операционки завершится меньше чем через месяц. При этом есть пару способов (в том числе бесплатный) еще целый год после прекращения поддержки получать апдейты.

Windows 11 уже обогнала "десятку" и теперь является самой популярной в мире десктопной ОС. Хотя в некоторых странах, в том числе Украине, старая ОС все еще является выбором большинства.

Microsoft уже подтвердила, что пока у нее нет планов на Windows 12. Этой осенью выйдет крупное обновления 25H2 для Windows 11.

Вас также могут заинтересовать новости: