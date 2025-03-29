Новую ОС нельзя будет больше установить без учетной записи Microsoft.

Microsoft объявила о намерениях удалить из Windows 11 популярный скрипт, позволяющий пользователям обходить требование обязательного интернет-подключения и создания учетной записи при первоначальной настройке компьютера.

Сейчас эту проверку можно обойти с помощью команды bypassnro, которая легко активируется в процессе установки системы. Этим способом активно пользуются те, кто не хочет привязывать свой ПК к учетной записи Microsoft. Однако в компании заявляют, что такой метод небезопасен.

"Мы удаляем скрипт bypassnro.cmd, чтобы повысить безопасность и удобство работы с Windows 11. Это изменение гарантирует, что все пользователи завершат установку с подключением к интернету и с учетной записью Microsoft", – говорится в блоге компании.

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Разработчики обратили внимание, что команда bypassnro уже отключена в последней бета-версии Windows 11, а значит, в ближайшее время это изменение появится и в стабильной версии.

Как отмечает Windows Central, решение технологического гиганта вызовет негативную реакцию со стороны пользователей. При этом те, кто избегает использования учетной записи Microsoft, все равно найдут обходные пути. Более разумной стратегией было бы применить метод пряника, а не кнута – например, предлагать более значительный объем свободного места в облачном хранилище.

Напомним, в феврале этого года доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 38%. Фактически, теперь каждый третий компьютер под управлением Windows использует W11.

Как отмечают эксперты, в некоторых странах, например, Великобритании, Windows 11 уже популярнее, чем Windows 10. В Украине же – наоборот: на самую новую ОС пересело лишь 26% юзеров.

Увеличение доли Windows 11 связано со скорым завершением бесплатной поддержки Windows 10 – она закончится в октябре 2025 года с возможностью получения платных обновлений до октября 2026 года. Купить такую поддержку можно будет лишь на один год за 30 долларов без возможности дальнейшего продления.

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