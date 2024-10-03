С проблемой столкнулись владельцы Samsung Galaxy S, M и A серий.

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S, M и A серий жалуются, что свежее обновление приводит к фатальным последствиям: их устройства уходят в цикл бесконечной перезагрузки (Bootloop). Ошибку связывают с вышедшим накануне обновлением SmartThings Framework.

Первые сообщения подтверждают, что сбой носит массовый характер и не связан с определенным регионом. В настоящий момент перечень девайсов, которые "ломает" обновление, выглядит так:

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy M51

Galaxy A90

Владельцам вышеупомянутых смартфонов рекомендуется отключить автоматические обновления. Для этого нужно перейти по пути: "Настройки" → "Приложения" → Galaxy Store → "Настройки Galaxy Store" → "Автоматическое обновление приложений" → "Никогда".

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А если ваш телефон уже ушел в перезагрузку, и вам нужно срочно получить доступ к нему, можно сбросить его к заводским настройкам, то есть стереть все пользовательские файлы и параметры из памяти. После этой процедуры восстановить содержимое смартфона встроенными методами не получится. Комментариев Samsung пока нет

Samsung планирует уже скоро представить недорогой смартфон Galaxy A16. В отличие от конкурентов, он будет получать новое ПО не привычные четыре, а все шесть лет. Сегодня такой цифрой могу похвастаться лишь флагманы Galaxy S24 и актуальные Google Pixel.

Если вы в поисках нового смартфона, популярный бенчмарк AnTuTu выбрал лучшие Android-девайсы по соотношению цены и производительности. Как оказалось, равных Redmi Turbo 3 и OnePlus Ace 3 Pro в своих ценовых категориях нет.

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