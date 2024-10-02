Microsoft выпустила новую версию Windows 11 24H2 для всех пользователей / фото Microsoft

Microsoft начала распространение обновления Windows 11 (2024), оно же 24H2, которое стало крупнейшим в истории этой операционной системы. Ради него корпорация даже перенесла релиз Windows на 2025 год.

Обновление распространяется постепенно, но пока что его установка запускается только в ручном режиме. Для этого нужно перейти в приложение "Параметры" и самостоятельно запросить обновление. Также доступна пробная версия самой свежей версии Windows 11 для владельцев более старых ОС.

Вышло самое крупное обновление Windows 11 – ради него даже перенесли Windows 12

После установки Windows 11 (24H2) пользователям станет доступен целый ряд новых интересных функций, многие из которых построены на базе ИИ. Список ключевых нововведений:

  • Эксклюзивные возможности ПК Copilot+: "Живые субтитры", инструменты для генерации картинок, технология масштабирования изображения Auto Super Resolution и шумоподавление Voice Clarity.
  • Новая боковая панель в меню "Пуск", которая предоставляет информацию о состоянии батареи подключённого смартфона, а также быстрый доступ к сообщениям, звонкам и фотографиям.
  • Возможность беспроводного доступа к файлам и папкам Android-смартфона через "Проводник".
  • Обновленный и более оптимизированный "Проводник".
  • Нативная поддержка работы с архивами 7z и TAR.
  • Интерфейс меню "Быстрых настроек" на панели задач был переработан. 
  • Новый режим энергосбережения – его можно включить как для ноутбуков, так и для десктопных компьютеров.

  • Поддержка звука Bluetooth Low Energy Audio для вспомогательных устройств. 

  • Увеличена производительность ПК с процессорами Ryzen, включая серию Ryzen 9000.

Владельцам компьютеров Copilot+PC новая версия OC стала доступна еще летом. 

Как сообщал УНИАН, в последние пару месяцев пользователи стали чаще переходить с Windows 10 на Windows 11. Актуальная операционная система захватила почти треть всего сегмента, а среди геймеров она и вовсе самая популярная.

Ранее стало известно, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она заменит "Windows" и будет открывать встроенного в Windows ИИ-помощника.

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