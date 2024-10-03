В отличие от своего предшественника, Galaxy A16 будет получать новое ПО не четыре, а все шесть лет.

Samsung планирует уже скоро представить недорогой смартфон Galaxy A16. Новинку рассекретили авторы издания SamInsider, обнаружив новую модель в ассортименте одного из европейских магазинов,

Galaxy A16 будет выпущен в двух версиях – 4G/LTE и 5G. Вариант с 5G будет построен на SoC Samsung Exynos 1330, а в версии LTE будет использоваться неназванный процессор MediaTek. В этом их единственное различие.

Устройства выйдут с 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. Пиковая яркость экрана составит 800 нит. Основной объектив будет иметь разрешение 50 мегапикселей, два дополнительных – 5 и 2 мегапикселей. Аккумулятор – 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 25 Вт.

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Также журналисты выяснили, что смартфоны будут обновляться 6 лет – до 2030 года. Сегодня большинство доступных устройств на Android получают максимум три основных обновления ОС. Ожидается, что Galaxy A16 оценят в 210 евро, что сделает его уникальным предложением на рынке.

Кроме того, новинка первой среди моделей Galaxy A1x получит защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Смартфоны должны показать в ближайшее время, так как они уже получили все сертификации. Возможно, уже на этой неделе.

В середине сентября у Samsung вышел новый смартфон Galaxy M05 и это официально самый доступный аппарат компании на сегодняшний день. У него нет ИИ, но есть большой дисплей с кадровой частотой, как у iPhone 16 и актуальная ОС Android.

Презентация флагманской серии Samsung Galaxy S25 состоится в начале будущего года. По слухам, вся линейка будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, а топовая модель Ultra получит обновленный дизайн в стиле iPhone и 50 Мп сверхширокоугольный объектив.

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