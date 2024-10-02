Как оказалось, равных Redmi Turbo 3 и OnePlus Ace 3 Pro в своих ценовых категориях нет.

Разработчики теста AnTuTu, который в последние годы служит "мерилом" производительности смартфонов, опубликовали рейтинги Android-девайсов по соотношению цены и производительности по состоянию на сентябрь 2024 года.

Все смартфоны разделили на 5 категорий: до 999 юаней (до 140 долларов), до 1999 юаней (~280 долларов), до 2999 юаней (~420 долларов), до 3999 юаней (~560 долларов) и 3999 юаней и выше. Для опроса учитывались розничные цены в Китае и мощность по среднему баллу в тесте AnTuTu.

В самой дешевой категории, до 999 юаней, лидерами оказались ZTE Voyage (Yuanhang), Wiko Hi Enjoy 60s и iQOO Z9x.

Далее идет топ смартфонов, которые в Китае продаются по цене от 143 до 280 долларов. Десятку возглавил Redmi Turbo 3. Сразу за ним – Realme GT Neo 6. На третьем месте оказался бывший лидер Redmi K70E.

В среднебюджетной категории на первом месте стоит новенький iQOO Z9 Turbo+, который по начинке уделывает многие более именитые флагманы. Бывший лидер, Redmi K70 Extreme Edition, опустился на второе место. Третье место за iQOO Neo 9.

В рейтинге субфлагманов лидирует OnePlus Ace 3 Pro. Он является первым в мире неигровым смартфоном с аккумулятором 5500 мАч. На втором месте – Realme GT5 Pro. Далее – iQOO Neo9 Pro.

Подборку флагманов (цена выше 560 долларов) возглавляет линейка Red Magic. Первое и второе места занимают Red Magic 9 Pro и Red Magic 9S Pro, а третье место досталось Red Magic 9 Pro+.

Как сообщал УНИАН, пиратству на Android, скорее всего, пришел конец. Новая улилита блокирует платные приложения, если они были установленны не из Play Market. Блокировку можно временно избежать, не обновляя ОС. Но этот шаг чреват уязвимостью системы.

А пока мы ждем октябрьскую презентацию Apple. Она пройдет в "ближайшие недели". Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипсетах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

Вас также могут заинтересовать новости: