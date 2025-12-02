Ноябрьский рейтинг AnTuTu выявил безоговорочного лидера по предпочтениям среди пользователей.

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной рейтинг за ноябрь 2025 года. В этот раз в списке смартфоны Android, которыми пользователи оказались удовлетворены больше всего. Данные собирались только на китайском рынке.

Рейтинг возглавил Nubia Z80 Ultra с впечатляющим показателем 99,99% положительных отзывов. Его успех специалисты связывают с достойными техническими параметрами (чип Snapdragon 8 Elite Gen5, аккумулятор 7200 мАч, 35-миллиметровая камера) и уникальным внешним видом: у телефона нет каких-либо вырезов или отверстий на экране.

Второе и третье места заняли устройства Huawei – Mate 70 RS Ultimate и Mate 70 Pro+. Ими довольны 98,46% владельцев. В десятке, помимо прочих, можно увидеть Oppo K13 Turbo, Huawei Mate 70 Pro, Realme GT 8 Pro, Honor 400 Pro, OnePlus Ace 6 и Oppo Find X8 Ultra. На последнем месте расположился Galaxy S24+. Телефоном довольны 94% пользователей.

Между тем Xiaomi 15S Pro, который ранее занимал первое место, в рейтинге AnTuTu за ноябрь вообще выпал из десятки лучших, что свидетельствует о заметном изменении предпочтений пользователей.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по мощности. В топ попали модели на базе флагманских чипсетов Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500.

УНИАН писал, что после отказа от зарядок из коробок с телефонами могут пропасть и USB-кабели. Sony первой лишила комплекты своего Xperia 10 VII каких-либо дополнительных аксессуаров.

