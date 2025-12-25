Новый пользовательский интерфейс основан на Android 16/15 и содержит более сотню изменений и улучшений.

Компания Xiaomi продолжает развертывание стабильной версии HyperOS 3 по всему миру. Новый пользовательский интерфейс основан на последних версиях Android и приносит более сотню изменений и улучшений в дизайне и функциональности.

Согласно данным, обнаруженным на HyperOSUpdates, до конца 2026 года апдейт получат еще 25 девайсов. В список вошли смартфоны и планшеты основного бренда, а также модели Redmi и Poco.

Вот какие устройства смогут обновиться:

Xiaomi Pad 6 Max 14;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi 13T Pro;

Redmi K60 Ultra;

Redmi K60;

Poco F5 Pro;

Redmi 15;

Poco C75;

Poco F6;

Poco X6 Neo;

Poco Pad M1;

Poco M6 Pro 4G;

Poco M7 4G;

Poco M7 Pro 5G;

Redmi 15 4G;

Redmi Note 15;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad 2 Pro;

Redmi Pad 2;

Redmi A4;

Redmi Pad SE 4G;

Redmi Note 13 Pro+;

Redmi Note 13 Pro 4G;

Poco M7 5G;

Redmi 14C / Redmi A3 Pro.

Стоит отметить, что не все устройства получат одинаковую версию Android. В частности, Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro и Redmi K60 Pro обновятся до HyperOS 3 на базе прошлогодней Android 15.

В Xiaomi называют HyperOS 3 самой быстрой и "умной" OC. Большие изменения коснулись дизайна рабочего стола и экрана блокировки. Еще в системе появился Super Island – аналог Dynamic Island на iPhone.

Ранее в сети появился список устройств Xiaomi, которые перестанут получать обновления в 2026 году. Так, для Xiaomi 12, Redmi Note 12 и других популярных моделей наступает конец эпохи.

