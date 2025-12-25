Компания Xiaomi продолжает развертывание стабильной версии HyperOS 3 по всему миру. Новый пользовательский интерфейс основан на последних версиях Android и приносит более сотню изменений и улучшений в дизайне и функциональности.
Согласно данным, обнаруженным на HyperOSUpdates, до конца 2026 года апдейт получат еще 25 девайсов. В список вошли смартфоны и планшеты основного бренда, а также модели Redmi и Poco.
Вот какие устройства смогут обновиться:
- Xiaomi Pad 6 Max 14;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Xiaomi 13T Pro;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi K60;
- Poco F5 Pro;
- Redmi 15;
- Poco C75;
- Poco F6;
- Poco X6 Neo;
- Poco Pad M1;
- Poco M6 Pro 4G;
- Poco M7 4G;
- Poco M7 Pro 5G;
- Redmi 15 4G;
- Redmi Note 15;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad 2 Pro;
- Redmi Pad 2;
- Redmi A4;
- Redmi Pad SE 4G;
- Redmi Note 13 Pro+;
- Redmi Note 13 Pro 4G;
- Poco M7 5G;
- Redmi 14C / Redmi A3 Pro.
Стоит отметить, что не все устройства получат одинаковую версию Android. В частности, Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro и Redmi K60 Pro обновятся до HyperOS 3 на базе прошлогодней Android 15.
В Xiaomi называют HyperOS 3 самой быстрой и "умной" OC. Большие изменения коснулись дизайна рабочего стола и экрана блокировки. Еще в системе появился Super Island – аналог Dynamic Island на iPhone.
Ранее в сети появился список устройств Xiaomi, которые перестанут получать обновления в 2026 году. Так, для Xiaomi 12, Redmi Note 12 и других популярных моделей наступает конец эпохи.