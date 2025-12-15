5 дешевых Android-смартфонов, которых стоит избегать – по мнению пользователей

Опыт владельцев показывает, что слишком дешевые Android-фоны часто экономят на ключевых компонентах и контроле качества.

Погоня за максимально низкой ценой при выборе Android-смартфона нередко заканчивается разочарованием. Несмотря на привлекательные характеристики на бумаге, многие бюджетные модели страдают от проблем с качеством сборки, производительностью и общей стабильностью работы.

Пользователи все чаще делятся негативным опытом, предупреждая других о неудачных покупках. Портал BGR внимательно изучил отзывы в сети и составил антитоп дешевых Android-телефонов, которых стоит избегать в 2026 году.

Umidigi C1 Max

На бумаге смартфон выглядит неплохо: 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти, аккумулятор 5150 мАч и два модуля камеры, за которые просят около 90 долларов.

Но владельцы жалуются на регулярные зависания, нестабильную работу системы и проблемы с микрофоном. В отдельных случаях пользователи сообщают о поломке разъема зарядки после нескольких месяцев использования, что указывает на возможные проблемы с качеством сборки телефона.

Samsung Galaxy A01

Смартфон позиционировался как доступное решение для базовых задач, но 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти оказались слишком серьезным ограничением. Пользователи отмечают постоянную нехватку памяти, медленную работу интерфейса и необходимость регулярно очищать хранилище даже при минимальном наборе приложений.

Некоторые пользователи в отзывах пишут, что несмотря на известный бренд, телефон не стоит даже 80 долларов, которые за него просят.

KostSell K25

Еще один сверхбюджетный смартфон с очень слабыми характеристиками: 5-дюймовый экран с разрешением 480p, 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ памяти и аккумулятор 3000 мАч. Интересно, что на фотографиях телефон выглядит так, будто у него четыре камеры, однако на самом деле он оснащен всего одной основной камерой на 5 Мп, а остальные "линзы" выполняют декоративную функцию.

Дополнительную критику вызвала поддержка только 3G-сетей, которые во многих странах уже отключаются, из-за чего пользователи сталкиваются с проблемами связи.

Cutwif XS15 Mini

Миниатюрный смартфон с 3-дюймовым дисплеем и квадратным дизайном с изогнутыми краями привлекает компактностью и ценником всего 40 долларов, но на практике только разочаровывает.

Владельцы жалуются на слабую батарею, нестабильное подключение к сети и случаи, когда устройство переставало включаться вскоре после покупки.

Simbros Radiant Core

Несмотря на Full HD-экран, смартфон использует старый интерфейс micro USB и оснащен слабым процессором. Пользователи отмечают низкую скорость работы, быструю разрядку и случаи, когда телефон вообще не заряжался после покупки.

Вдобавок, устройство работает на устаревшей операционной системе Android 8.0 Oreo, поэтому многие популярные приложения банально не запустятся на нем.

Ранее эксперты выделили 6 дешевых телевизоров, которых стоит избегать любой ценой. Многие бюджетные модели часто не соответствуют заявленным характеристикам: HDR, 4K-апскейлинг, "умные"-функции могут работать плохо или вовсе не реализованы.

Меж тем появляются сообщения, что в 2026 году смартфоны ухудшатся в характеристиках, но станут еще дороже. По мере усугубления дефицита оперативной памяти у компаний может не остаться выбора, кроме как предлагать меньше ОЗУ по более высоким ценам.

