Путин начал с мягких формулировок, но быстро перешел к угрозам и территориальным требованиям.

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал обновленный мирный план США, однако несмотря на изначальный примирительный тон быстро дал понять: Москва не готова к компромиссам.

Об этом свидетельствуют его заявления на пресс-конференции, где он одновременно назвал предложение Вашингтона "основой для будущих соглашений" и снова выдвинул ультимативные территориальные требования, пишет Sky News.

В начале выступления Путин пытался демонстрировать конструктивность:

назвал план Дональда Трампа "перспективной основой";

заявил о "серьезной готовности" к переговорам;

даже согласился обсуждать вопросы европейской безопасности.

Но эта мягкость быстро растворилась, как только разговор коснулся деталей.

Территориальные ультиматумы возвращаются

Главным "ключевым моментом" переговоров Путин снова назвал признание российского суверенитета над Крымом и Донбассом - пункт, из-за которого предыдущая версия мирного плана США была абсолютно неприемлемой для Украины.

Хотя этот пункт изъяли из последнего проекта, российский лидер дал четко понять: Москва хочет вернуть его обратно. Никакой "середины" он не видит.

Предупреждение Киеву: или отход, или силовой вариант

Путин также выступил с прямой угрозой:

"Украинские войска должны выйти с территорий, которые они удерживают. Если они не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем".

Такой тон явно не похож на позицию стороны, стремящейся к миру - скорее на позицию страны, пытающейся диктовать условия.

Российский президент снова начал ставить под сомнение легитимность Владимира Зеленского, заявляя, что это якобы делает невозможным юридически обязывающее соглашение. В Киеве такую риторику давно считают инструментом затягивания времени и избегания реальных переговоров.

Переговоры США-РФ: прорыва не ждут

Ожидается, что на следующей неделе в Москву прилетит спецпосланник США Стив Уиткофф для очередного раунда консультаций. Однако после заявлений Путина вряд ли кто-то надеется, что Кремль внезапно согласится на американский план.

"Маловероятно, что Уиткофф, который посетит Москву для переговоров в Кремле, уйдет оттуда безусловно с согласием на последний мирный план Америки", - подытожило издание.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, на фоне ультимативных заявлений Путина об украинских территориях глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий в обмен на достижение мира.

По его словам, Украина готова обсуждать лишь то, где следует провести линию, разграничивающую территории, контролируемые сторонами войны.

