Сегодняшняя дата славится несколькими украинскими и мировыми праздниками.

28 ноября - интересная дата для всего мира. Сегодня магазины во всех странах наполняются покупателями. А молодой праздник сегодня в Украине посвящается людям, которые борются с отмыванием денег. Народные верования этого дня призывают прислушиваться к старшему поколению.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

Четвертая ноябрьская пятница известна по всей планете как Черная пятница. Это период больших распродаж и скидок в магазинах. Событие было придумано в США, чтобы поощрить людей делать больше покупок. Даже те бизнесы, которые действительно снижают цены на товар, получают большую прибыль за счет ажиотажа.

В противовес Черной пятнице проводится День без покупок. Он призывает людей снизить потребление и отказаться от вещей, которые нам не нужны.

Ученые отмечают День Красной планеты, то есть Марса. В честь него устраиваются информационные акции, которые рассказывают о марсианских исследованиях. А любители космоса пытаются найти красную точку на ночном небе.

Остальные международные праздники сегодня это День информации, День логиста, День милосердия, День системного инженера, День французских тостов.

Какой сегодня праздник церковный

Константинопольского мученика Стефана Нового, которого казнили за преданность христианству, чествуют по новому стилю. Если вспомнить староцерковным православный календарь, то в нем сегодня праздник Гурия, Авива и Самона.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родилось много выдающихся украинцев, но мы вспомним такие имена: писательница Зинаида Тулуб, театральный продюсер и режиссер Сергей Проскурня и пожарный-спасатель, награжденный званием Героя Украины Илья Ахметгареев.

Официальный праздник 28 ноября был основан Владимиром Зеленским в 2020 году, поэтому мы отмечаем его в пятый раз. Это День работника финансового мониторинга. Эти специалисты проверяют денежные транзакции, обнаруживая подозрительные платежи и случаи коррупции.

Какой сегодня праздник в народе

Приближается зима, поэтому многие приметы дня предвещают морозы:

пошел мокрый снег - весна будет поздней и сырой;

снегопад означает снежный декабрь;

если на вишне еще есть ягоды, то похолодает нескоро;

дует холодный ветер - к большим заморозкам на Рождество.

Наши предки 28 ноября готовились к зимовке, доставали теплые вещи и утепляли крышу. В садах вешали кормушки для птиц. Считалось, что увидеть возле дома сойку - в большому счастью. Также в эту дату, по поверьям, стоит прислушиваться к советам пожилых родных.

Вспоминая, какой сегодня церковный праздник, помолиться святому Стефану можно о помощи в трудностях, исполнении желаний, лечении недугов.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит ничего одалживать из вещей или денег, если боитесь, что одолженное вам не вернут. Под запретом зависть, жалобы на свою судьбу и дурные мысли. А еще категорически запрещено в праздник сегодня обижать животных.

