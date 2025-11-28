По состоянию на конец ноября 2025 года в мире было всего 22 авианосца.

11 огромных авианосцев составляют флот ВМС США, и хотя это очень конкретное число, похоже, оно не выбрано по какой-то конкретной причине. Об этом пишет SlashGear.

Правительство требует, чтобы в составе ВМС США в любой момент времени находилось не менее 11 авианосцев, и так было с 2007 года. До этого было 12 - число, установленное Законом о национальной обороне в 2006 году.

Отмечается, что по состоянию на конец ноября 2025 года только 5 авианосцев ВМС США были фактически развернуты. В их число входят "Авраам Линкольн" и "Теодор Рузвельт", оба в Тихом океане, развернутые из Сан-Диего, Калифорния. Остальные три эксплуатировались по всему миру, включая "Джеральд Р. Форд", самый современный в мире авианосец, в Карибском море. Тем временем авианосец "Рональд Рейган" проходит техническое обслуживание, а авианосец "Джон К. Стеннис" заправляется топливом. Остальные четыре авианосца ВМС США либо строятся, либо находятся в пути.

Видео дня

Важно, что в настоящее время ВМС США работают над тем, чтобы новые авианосцы "Уильям Дж. Клинтон" и "Джордж У. Буш" были готовы к спуску в 2040 и 2043 годах соответственно. "Джон Ф. Кеннеди" и "Энтерпрайз", которые, как ожидается, будут готовы гораздо раньше, столкнулись с задержками. Хотя поставка этих четырёх авианосцев позволит получить в общей сложности 11, один из авианосцев класса "Нимиц" ВМС США фактически устарел и в конечном итоге будет заменён.

Вертолётоносцы и огромная военно-морская мощь

Интересно, что 11 авианосцев ВМС США - это рекорд среди всех стран. Китай находится на втором месте, имея всего 3 авианосца, хотя его новейший авианосец демонстрирует технологии, ранее принадлежавшие исключительно США. Несколько стран, включая Великобританию и Италию, имеют по два авианосца. По состоянию на конец ноября 2025 года в мире было всего 22 авианосца. Однако эти цифры учитывают только авианосцы с неподвижным крылом, а не вертолетоносцы.

Сейчас вертолетоносцы есть во многих странах, а Соединенные Штаты лидируют с общим числом в 9. У Китая и Японии по 4, а у Франции - три. У некоторых других стран их два или меньше. Если говорить об авианосцах и вертолетоносцах в совокупности, у Америки их 20, что составляет почти половину от общего числа в мире - 51. Издание пишет:

"Хотя вертолетоносцы отличаются от авианосцев, они считаются жизненно важной частью военно-морского флота любой страны".

Отмечается, что с таким огромным преимуществом в плане кораблей, вооружения и общих возможностей ВМС США, несомненно, являются самыми мощными в мире.

Как потопить авианосец

Эксперты Slash Gear ранее называли пять типов вооружения, которые в случае прорыва обороны могут нанести критические повреждения даже 100-тысячетонному авианосцу.

Вас также могут заинтересовать новости: