Чтобы сохранить свежесть пуха надо правильно подобрать стиральную машину и сушилку.

Пуховые одеяла - любимый для многих вид белья - легкие и теплые одновременно. Но обычно за ними очень трудно ухаживать. Хотя существуют способы сохранить свежесть одеял в домашних условиях, пишет southernliving.com.

Основная проблема, связанная с пухом - это его способность отталкивать воду. Поэтому такую вещь трудно стирать - ведь она по своим свойствам "не дружит" с водой. Стирка водостойкой вещи в стиральной машине может привести к образованию комочков перьев и возникает высокая вероятность появления плесени и неприятного запаха. Поскольку хорошие пуховые одеяла из гуманных источников иногда стоят слишком дорого, никто не хочет ими рисковать.

Однако можно почистить пуховое одеяло, не создавая риска появления плесени. Хотя это и требует немного больше усилий.

Для этого понадобятся:

Большая стиральная машина

Мягкое моющее средство

Теннисные мячи или шерстяные мячи

Большая сушилка

Стирать одеяло можно только в действительно большой стиральной машине. Одеяла размером "king-size" действительно лучше отдать в профессиональную химчистку. Ведь стирка большого одеяла в небольшом барабане почти гарантирует плесень и неприятный запах.

Проверить размеры достаточно просто: если вам приходится втискивать одеяло, то барабан мал. Если одеяло удобно помещать в барабан, то размер подходит для стирки. Далее надо выбрать деликатный режим стирки и мягкое моющее средство.

Также одеяло можно стирать в ванной. Там его надо замочить минимум на 20 минут с добавлением мягкого моющего средства, а затем потрясти и осторожно дать воде стечь. Помните, что скручивание и интенсивный отжим несет риск образования комочков.

Сушить одеяло желательно в сушилке на низкой температуре. Как и в случае со стиральной машиной, убедитесь, что барабан сушильной машины достаточно большой, чтобы вместить пуховое одеяло. Затем переложите одеяло в сушилку, добавив пару теннисных мячей или шерстяных шариков. Проверяйте процесс сушки примерно каждые полчаса, регулируя одеяло, чтобы тщательно высохнуть каждый уголок.

Хотя некоторые источники могут советовать оставлять пуховое одеяло на солнце сушиться, на самом деле это нельзя делать. Когда образуются комки, которые не разрыхляются, начинает появляться плесень и появляются неприятные запахи, и как только они там появляются, от них практически невозможно избавиться.

