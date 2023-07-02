Описанные в данной заметке лайфхаки в первую очередь ориентированы для Android, но некоторые из них подойдут и на iPhone.

Назойливая реклама в приложениях и играх – это некий компромисс, с которым пользователи соглашаются, когда скачивают бесплатные приложения на свои смартфоны. Но есть легчайшие способы отключить рекламные интеграции – причем для этого не нужно ничего скачивать или устанавливать.

Описанные в данной заметке лайфхаки в первую очередь ориентированы для Android, однако некоторые из них могут быть также применимы и на устройствах iOS (первые две рекомендации). Если все сделать правильно, реклама вас больше не побеспокоит.

Самый простой способ отключить рекламу в приложениях и играх

Наиболее простым способом (помимо приобретения платной версии) является включение авиарежима. Рекламные блоки по умолчанию требуют загрузки из интернета, поэтому логично, что если отсутствует подключение к сети, они не будут отображаться.

Видео дня

Минус – вы не сможете получать входящие звонки, сообщения или использовать функции, которые требуют подключения к интернету.

Отключаем рекламу, меняя регион

Вы, возможно, не знали, но в некоторых странах, в том числе Великобритании очень строго относятся к рекламе в приложениях. У них даже есть специальное ведомство – Advertising Standards Authority (ASA) – которое занимается контролем рынка рекламы. Поэтому в играх для жителей Альбиона количество рекламных интеграций сведено до минимума.

Чтобы насладиться таким опытом, нужно всего лишь изменить региональные настройки своего телефона на "Великобританию". Скорее всего, поток рекламы снизится или вообще иссякнет.

Как отключить рекламу в играх на Android

Одним из наиболее универсальных способов избавиться от рекламы на Android является подключение к личному DNS-серверу, через который будет проходить вся поступающая на телефон информация.

Один из таких DNS серверов – AdGuard DNS, который фильтрует нежелательный трафик, включая рекламу. Чтобы активировать его, нужно зайти в настройки смартфона, выбрать "Частная зона DNS" и ввести в поле хоста значение dns.adguard.com.

Теперь зайдите в любое приложение, где ранее была реклама. Вы увидите, что ее там больше нет. Обратите внимание, что из-за различий в оболочках Андроид-смартфонов расположение пункта меню с DNS может отличаться.

Если не хочется лазить в настройках, можно установить специальную утилиту, которая блокирует рекламу и банеры на Android. Одним из таких инструментов является DNS66. Он одновременно работает как в браузерах, так и в приложениях, и для его использования не требуются root-права.

Мы привыкли, что наши телефоны работают непрерывно в режиме нон-стоп. Тем не менее, время от времени все же полезно перезагружаться. УНИАН подробно рассказывал, какие преимущества дает эта процедура.

Вас также могут заинтересовать новости: