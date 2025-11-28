Ученые до сих пор пытаются понять, зачем островитяне тратили столько сил на эти мегалиты.

Моаи - гигантские каменные статуи на острове Пасхи - до сих пор остаются одной из самых загадочных вещей на планете. И хотя ученые давно доказали, что эти мегалитические головы создали сами же островитяне, а никакие не пришельцы из космоса, вопросов без ответов все еще много.

Долгое время считалось, что изготовление каждого моаи требовало усилий большой группы людей. То есть это был такой себе большой "государственный" проект в рамках тогдашнего общества острова Пасхи. Однако авторы нового исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, убеждены в другом.

В карьере Рано Рараку, основном месте, где изготавливали каменные головы, ученые обнаружили 30 отдельных производственных ячеек, распределенных по всему кратеру. Каждый из них характеризуется уникальными техниками резьбы. К тому же эти ячейки отделены друг от друга природными барьерами, что делает невозможным централизованный надзор за работами.

Для получения этих результатов исследователи использовали передовые методы фотограмметрии. С помощью беспилотных летательных аппаратов было сделано более 11 тысяч фотографий, которые позволили создать первую полную трехмерную модель карьера Рано Рараку. Эта модель четко демонстрирует, что производство моаи происходило одновременно во многих независимых мастерских.

Авторы исследования утверждают, что производство статуй базировалось на кооперации небольших семейных групп через горизонтальные социальные сети, а не на централизованном управлении. Этот вывод противоречит традиционным представлениям о том, что монументальные сооружения создавались исключительно под контролем мощных иерархических структур.

"Наши результаты демонстрируют, что общества могут успешно координировать масштабную производственную деятельность через распределенные сети полуавтономных групп. Эта децентрализованная производственная система могла быть выгодной, предотвращая концентрацию власти, которая могла бы привести к чрезмерной эксплуатации ресурсов", - пишут исследователи.

