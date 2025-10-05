Компания не будет производить эту клавиатуру, но оставит её чертежи на GitHub.

Команда Gboard из Google Japan представила новую экспериментальную клавиатуру, которая вообще не имеет привычных клавиш. Вместо них набор вращающихся дисков, как в старом дисковом телефоне.

Главная идея модели - управлять вводом текста с помощью концентрических дисков, которые позволяют ускорить набор за счёт параллельного вращения. Google утверждает, что такой способ снижает нагрузку на руки, уменьшает количество опечаток и издаёт "успокаивающий винтажный шум" при каждом обороте.

Дизайн можно кастомизировать, чтобы клавиатура гармонировала с интерьером. Помимо этого, команда показала забавный аксессуар: подставку для мыши в стиле дискового телефона, которая может использоваться для управления видеозвонками.

Все чертежи и инструкции Gboard Dial Edition выложены на GitHub. В комплект входят 3D-модели для печати, схемы плат, список деталей и руководство по сборке.

Это уже традиция для японского подразделения Google - каждый октябрь они демонстрируют необычные клавиатуры. Все проекты они выкладывают в открытый доступ, чтобы энтузиасты могли собрать устройство своими руками.

Ранее команда уже создавала клавиатуру на основе ленты Мёбиуса, гнущуюся ложку с аналоговым управлением, вариант с азбукой Морзе и даже клавиатурную линейку для любителей точности.

Ранее мы рассказывали про низкополигональную клавиатуру, которую как-будто вытащили из игры 1998 года. Устройство вдохновлено ранними 3D-текстурами в играх.

