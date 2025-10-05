Команда Gboard из Google Japan представила новую экспериментальную клавиатуру, которая вообще не имеет привычных клавиш. Вместо них набор вращающихся дисков, как в старом дисковом телефоне.
Главная идея модели - управлять вводом текста с помощью концентрических дисков, которые позволяют ускорить набор за счёт параллельного вращения. Google утверждает, что такой способ снижает нагрузку на руки, уменьшает количество опечаток и издаёт "успокаивающий винтажный шум" при каждом обороте.
Дизайн можно кастомизировать, чтобы клавиатура гармонировала с интерьером. Помимо этого, команда показала забавный аксессуар: подставку для мыши в стиле дискового телефона, которая может использоваться для управления видеозвонками.
Все чертежи и инструкции Gboard Dial Edition выложены на GitHub. В комплект входят 3D-модели для печати, схемы плат, список деталей и руководство по сборке.
Это уже традиция для японского подразделения Google - каждый октябрь они демонстрируют необычные клавиатуры. Все проекты они выкладывают в открытый доступ, чтобы энтузиасты могли собрать устройство своими руками.
Ранее команда уже создавала клавиатуру на основе ленты Мёбиуса, гнущуюся ложку с аналоговым управлением, вариант с азбукой Морзе и даже клавиатурную линейку для любителей точности.
Ранее мы рассказывали про низкополигональную клавиатуру, которую как-будто вытащили из игры 1998 года. Устройство вдохновлено ранними 3D-текстурами в играх.