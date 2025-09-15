Истцы пожаловались, что AI Overviews снижает трафик и незаконно лишает журналистов доходов.

Функция ИИ-ответов, появившаяся в поисковике Google в мае, станет предметом судебного разбирательства. На корпорацию подал в суд медиахолдинг Penske Media Corporation, владеющий Rolling Stone, Variety и другими изданиями.

AI Overviews ("Обзор от ИИ") – короткие обобщенные ответы от ИИ на запрос пользователя, которые отображаются в верхней части поисковой выдачи. В компании утверждают, что такие ИИ-сводки значительно снижают трафик и незаконно лишают журналистов доходов.

Поскольку ИИ-ответы отображаются в самом верху поисковой страницы, пользователям часто не приходится переходить на другие сайты для поиска ответа на свой вопрос. Согласно подсчетам истцов, примерно 20% запросов Google, ведущих на ресурсы Penske, сегодня сопровождаются блоками с ИИ-ответами, и эта доля, как ожидается, будет расти.

Видео дня

В Google с претензиями не согласились – компания утверждает, что благодаря AI Overviews люди находят поиск более полезным и чаще им пользуются.

Как пишет Engadget, претензии к ИИ в поиске Google возникали и раньше, но Penske Media Corporation – первый крупный американский издатель, решивший обратиться в суд по этому поводу.

Социальные сети также переполнены примерами, когда Google AI Overviews говорит странные вещи. В условиях недостатка контента система сгенерирует ответы на основе ограниченной или нерелевантной выборки. Специалисты Google работают над ограничениями подобных случаев.

Ранее в этом месяце Евросоюз оштрафовал Google почти на три миллиарда евро за нарушение правил конкуренции. Президент США Дональд Трамп тут же пригрозил ЕС последствиями, заявив, что ЕС фактически забрал деньги, которые иначе пошли бы на американские инвестиции.

В другом антимонопольном деле суд отклонил требование Минюста США обязать Google продать свой веб-браузер Chrome. Вместо этого компания должна будет поделиться частью поисковых данных с конкурентами и отказаться от эксклюзивных соглашений.

Вас также могут заинтересовать новости: