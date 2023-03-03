Если еще каких-то полгода назад андроиды не могли даже самостоятельно передвигаться, то теперь они научились не только ходить, но и выполнять различные задачи.

Глава Tesla Илон Маск показал новое видео с участием своих человекоподобных роботов Optimus. Если еще полгода назад андроиды не могли даже самостоятельно передвигаться, то теперь они научились не только ходить и носить предметы, но и проделывать простые операции по сборке таких же роботов, как они. И все это без участия человека.

По словам Маска, роботы Optimus работают на базе самого передового на сегодня искусственного интеллекта – такой же используется в автомобилях Tesla. Они будут обладать способностью обучаться.

Для тех, кто боится восстания машин: эти модели двигаются со скоростью до 8 км/ч, и в случае попыток силового воздействия взрослый человек легко сможет сбить андроида с ног.

Илон Маск утверждает, что несмотря на сохраняющиеся опасения роботов с искусственным интеллектов социуму рано или поздно придется интегрировать андроидов в свое сообщество и привыкнуть к ним. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает изобретатель.

Что касается безопасности сосуществования роботов и людей, то, по словам изобретателя, он планирует децентрализовать контроль над роботами Tesla, чтобы "не допустить восстание машин" и повторение сценария из "Терминатора". Децентрализованное управление роботами будет иметь решающее значение, отметил он.

Tesla Optimus: что еще известно о роботе Илона Маска

Согласно задумке разработчиков, Optimus призван заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. При этом Маск уверяет, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

По оценкам Маска, стоимость робота составит до 20 тысяч долларов (около 740 тыс. грн), что в несколько раз меньше современных аналогов. Когда они поступят в продажу, Маск говорить пока не готов, но отмечает, что в будущем робототехническое направление может стать для компании важнее автомобильного.

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