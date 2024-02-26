Вместо программирования лучше сосредоточить свои усилия на получении других знаний, считает руководитель технологического гиганта.

Глава Nvidia Дженсен Хуан поделился тревожными новостями для программистов. По его словам, в скором будущем искусственный интеллект, сможет писать код лучше людей, а потому уже сейчас нет никакого смысла учить детей программированию.

Выступая на саммите в Дубае глава Nvidia отметил, что в новой эре технологий программистами сможет стать каждый, а наиболее полезным навыком станет промпт-инжиниринг – способность создать максимально точные запросы для нейросетей, пишет Tom's Hardware.

Часто говорят, что молодым людям "жизненно важно" изучать программирование. На самом деле все совсем наоборот. Наша задача – создать вычислительные технологии, с которым никому не придется программировать. Чтобы языком программирования стал человеческий язык. Сейчас каждый в мире – программист. Это чудо искусственного интеллекта – заявил Дженсен Хуан.

На вопрос о выборе профессии для обучения, если бы он мог вернуться назад, глава NVIDIA высказался в пользу производственных сфер, сельского хозяйство, биологии, образования.

Руководитель технологического гиганта считает, что углубленные знания в этих областях помогут сформулировать более качественные запросы для искусственного интеллекта, который затем сам займется разработкой соответствующих программных продуктов.

Глава Nvidia не впервые высказывается на тему ИИ. Ранее он сравнил запуск ChatGPT с появлением первого веб-браузера и Айфона. За последние 40 лет компьютеры становились все сложнее, затрудняя процесс программирования – это увеличивало технологический разрыв. Но благодаря ИИ взаимодействие с современными компьютерными системами станет проще, считает Хуанг.

А СМИ рассказывали, как ChatGPT прошла собеседование в Google. Хотя сам чат-бот говорит, что не заменит человека – по крайней мере, на данном уровне развития.

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