По словам директора Bitfarm, продажа мощностей ИИ-компаниям принесёт больше прибыли, чем все годы майнинга.

Одна из крупнейших майнинг компаний Bitfarm к 2027 году уйдёт из классического майнинга и переведёт мощности под ИИ-центры обработки данных.

Сейчас у компании 12 дата-центров и 341 МВт доступной энергии - именно этот ресурс позволяет ей всерьёз рассчитывать на установку нескольких тысяч серверных стоек NVIDIA GB300 NVL72, которые требуют чудовищного количества энергии и жидкостного охлаждения.

Гендиректор Bitfarm Бен Ганьон объясняет, что переделка фермы в штате Вашингтон под дата-центр для ИИ может приносить компании больше чистой прибыли, чем весь многолетний майнинг биткоина. Вашингтонская ферма - это меньше 1% от общего потенциала земель и мощностей компании.

В третьем квартале Bitfarm зафиксировала 46 миллионов долларов чистого убытка - почти вдвое больше, чем годом ранее. Рекордная цена биткоина в октябре не помогла, а новые майнеры T21 оказались слабее ожидаемого, что вынудило компанию снизить прогнозы хешрейта на первую половину 2025 года на 14%.

Переход с майнинга на обработку данных потребует сотен миллионов, а возможно, и миллиардов долларов. Если ИИ-рынок, который многие аналитики уже называют пузырём, действительно схлопнется, компания может не пережить удар.

