Взрывной рост популярности китайской нейросети DeepSeek повлек за собой резкий скачок спроса на флагманские видеокарты Nvidia RTX 5090 на родине, сопоставимый с эпохой расцвета криптовалюты.
Согласно статье The Information, со ссылкой на источники, занимающиеся нелегальной торговлей, многие китайские стартапы активно скупают топовые видеокарты поколения Blackwell с целью использовать их для локального запуска и обучения своих моделей ИИ.
Официально GeForce RTX 5090 в Китае не представлена, только версия RTX 5090D с урезанной ИИ-производительностью. В связи с этим разработчики отдают предпочтение потребительским графическим адаптерам и готовы платить за них любые деньги. Стоимость данных моделей уже достигла 5000 долларов, но даже по этой цене спрос превышает предложение.
Nvidia обладает существенным преимуществом в области вычислительных мощностей для ИИ благодаря своим потребительским видеокартам, которые предлагают увеличенный объем видеопамяти и улучшенные характеристики. В частности, GeForce RTX 5090 оснащена тензорными ядрами 5го поколения, обеспечивающими производительность в 3352 TOPS, что делает ее выгодной альтернативой специализированным ускорителям ИИ.
Отметим, что по всему миру наблюдается дефицит GeForce RTX 5090, а цены намного выше РРЦ. Находятся энтузиасты, готовые приобретать флагманскую видеокарту и за $9000. К слову, Nvidia обещала, что будет пристально следить за продавцами, чтобы не допустить повторения истории RTX 40 с "проклятием перекупов".
ИИ-индустрия регулярно сталкивается с проблемой нехватки специализированных ускорителей для обучения нейросетей. Это связано с тем, что обучение нейросетей требует большого количества вычислительной мощности, памяти и энергии, которые не могут обеспечить обычные графические карты.
Напомним, 2020-2022-й стали годами, когда на рынке образовался дефицит видеокарт, из-за чего цены на них выросли едва ли не в три раза. Частично это было связано с пандемией и проблемами у производителей чипов, которые не успевали покрыть растущий спрос.
Вдобавок ситуацию сильно усугубил взрывной рост цен на криптовалюты. В то время найти новые видеокарты NVIDIA или Radeon было нереально, а цены на подержанные выглядели, как на новенькие.