Бум на видеокарты уже сравнивают с уровнем эпохи майнинга, когда найти топовые видеокарты NVIDIA или AMD было практически нереально.

Взрывной рост популярности китайской нейросети DeepSeek повлек за собой резкий скачок спроса на флагманские видеокарты Nvidia RTX 5090 на родине, сопоставимый с эпохой расцвета криптовалюты.

Согласно статье The Information, со ссылкой на источники, занимающиеся нелегальной торговлей, многие китайские стартапы активно скупают топовые видеокарты поколения Blackwell с целью использовать их для локального запуска и обучения своих моделей ИИ.

Официально GeForce RTX 5090 в Китае не представлена, только версия RTX 5090D с урезанной ИИ-производительностью. В связи с этим разработчики отдают предпочтение потребительским графическим адаптерам и готовы платить за них любые деньги. Стоимость данных моделей уже достигла 5000 долларов, но даже по этой цене спрос превышает предложение.

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Nvidia обладает существенным преимуществом в области вычислительных мощностей для ИИ благодаря своим потребительским видеокартам, которые предлагают увеличенный объем видеопамяти и улучшенные характеристики. В частности, GeForce RTX 5090 оснащена тензорными ядрами 5го поколения, обеспечивающими производительность в 3352 TOPS, что делает ее выгодной альтернативой специализированным ускорителям ИИ.

Отметим, что по всему миру наблюдается дефицит GeForce RTX 5090, а цены намного выше РРЦ. Находятся энтузиасты, готовые приобретать флагманскую видеокарту и за $9000. К слову, Nvidia обещала, что будет пристально следить за продавцами, чтобы не допустить повторения истории RTX 40 с "проклятием перекупов".

ИИ-индустрия регулярно сталкивается с проблемой нехватки специализированных ускорителей для обучения нейросетей. Это связано с тем, что обучение нейросетей требует большого количества вычислительной мощности, памяти и энергии, которые не могут обеспечить обычные графические карты.

Напомним, 2020-2022-й стали годами, когда на рынке образовался дефицит видеокарт, из-за чего цены на них выросли едва ли не в три раза. Частично это было связано с пандемией и проблемами у производителей чипов, которые не успевали покрыть растущий спрос.

Вдобавок ситуацию сильно усугубил взрывной рост цен на криптовалюты. В то время найти новые видеокарты NVIDIA или Radeon было нереально, а цены на подержанные выглядели, как на новенькие.

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