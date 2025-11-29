Пэт Гелсингер уверен, что через несколько лет квантовые вычисления станут массовысми.

Бывший глава Intel Пэт Гелсингер заявил, что нынешний ажиотаж вокруг искусственного интеллекта продержится ещё пару лет, а закончится он не из-за падения интереса, а из-за "квантового прорыва".

Как он рассказал в интервью Financial Times, появление массовых квантовых компьютеров станет моментом, когда рынок развернётся, а нынешние видеокарты начнут уходить в прошлое.

Гелсингер называет квантовые вычисления "святой троицей" вместе с классической и ИИ-архитектурами, и уверяет, что массовыми они станут не через десятилетия, как считает Дженсен Хуанг, а буквально через пару лет.

Он уверен, что если в квантовой сфере случится настоящий технологический скачок, он и станет "иглой", которая лопнет нынешний ИИ-пузырь.

В интервью Гелсингер также провёл необычную параллель, сравнив альянс Microsoft и OpenAI с тем, как Билл Гейтс однажды встроился в экосистему IBM, фактически став для неё поставщиком ключевого ПО. По его мнению, OpenAI выполняет ту же роль - распределяет модели, которые существуют благодаря гигантским вычислительным ресурсам Microsoft.

Ранее Пэт Гелсингер рассказал, как 40 лет назад его имя попало на все процессоры Intel. Тогда ещё молодой Гелсингер выкрутился перед одним из основателей компании.

