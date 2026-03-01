Особое беспокойство вызывает то, что волны возникают сами по себе, без воздействия мегаураганов.

В центральной части Тихого океана спутники видят стены воды, которые выше десятиэтажного дома. Высоту экстремальных волн измеряет радар, и, как пишет Эcoticias, достигать они могут 35 метров.

Климатические и океанические миссии показывают, что подобные волны в Тихом океане не только реальны, но и могут чаще появляться в разные времена года. Это заставляет ученых, судовладельцев и планировщиков побережья переосмыслить безопасные состояния океана, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

На протяжении большей части прошлого века сообщения о так называемых волнах-боях звучали как преувеличения, о которых рассказывают в портовых барах. Все изменилось, когда в 1990-х годах радиолокационные высотомеры на европейских и американских спутниках начали картографировать высоту волн по всему миру, а агентства начали регистрировать отдельные волны, намного превышающие окружающее море. Сегодня программы мониторинга климата объединяют более трех десятилетий спутниковых записей, чтобы отслеживать, как часто эти гиганты появляются в различных океанических бассейнах.

Видео дня

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США определяет волны-бои как редкие стены воды, которые более чем в два раза превышают высоту соседних волн. Они крутые, внезапные и достаточно опасные, чтобы повредить даже большие суда. В начале этого века проект Европейского космического агентства с использованием спутников ERS показал, что такие волны случаются гораздо чаще, чем когда-то считалось. Проект связал подобные волны с несколькими затоплениями судов по непонятным причинам.

Французско-американские спутники Surface Water and Ocean Topography пролетели над огромным штормом в северной части Тихого океана в декабре 2024 года. Европейская команда под руководством океанографа Фабриса Ардуина из Лаборатории физической и пространственной океанографии позже показала, что во время пика этой системы средние волны превышали девятнадцать метров, а некоторые отдельные гребни, вероятно, достигали или превышали тридцать пять метров.

От редкой волны к ежедневному риску для судоходства

В январе 2024 года во время штормового сезона европейский спутник наблюдения за Землей наблюдал, как участок центральной части Тихого океана внезапно осветился экстремальными показателями волн. Примерно в то же время контейнеровоз на оживленном маршруте между Азией и западным побережьем Соединенных Штатов сообщил о повреждении носа и потере контейнеров. Капитан описал, как услышал удар, похожий на взрыв, и увидел нечто похожее на сплошную стену воды, поднявшуюся из темноты.

Следователи по вопросам судоходства зафиксировали несколько случаев за последние пять лет, когда контейнеры исчезали из-за непогоды. Спутниковые архивы теперь показывают, что многие из этих маршрутов пролегали узкими коридорами, где высота местных волн ненадолго поднималась значительно выше окружающего моря. Такая волна, высота которой в два раза превышает ожидаемую, поднимает тяжело нагруженный нос судна из воды, а затем снова бросает его назад.

Некоторые операторы сейчас передают данные почти в режиме реального времени в программное обеспечение для маршрутизации, которое накладывает на старые карты ветра и волн слои, выделяющие аномалии волн. Экипаж кораблей обучают следить не только за средним прогнозом, но и за изменчивостью моря и любыми уведомлениями о горячих точках волн.

Океан нагревается

Волна высотой более 30 метров – это больше, чем просто угроза для корпуса корабля. Крутые волны поднимают поверхность, выбрасывают шлейфы брызг и создают пятна густой пены. Климатологи отмечают, что более девяноста процентов избыточного тепла от потепления, вызванного человеком, попадает в океан, и что теплоемкость океана устанавливает рекорд за рекордом за последние годы.

Спутниковые анализы высоты значительных волн сейчас охватывают более двух десятилетий. Они показывают, что экстремальные явления скапливаются в определенных поясах Тихого океана. Они чаще возникают там, где поверхностные воды прогрелись на дополнительные один-два градуса Цельсия. Такие тепловые аномалии распространились по всей северной части Тихого океана. В этих зонах сильные ветры, переменные течения и крутые волны работают вместе, изменяя то, как океан накапливает и высвобождает тепло. Эта энергия может позже снова проявиться в виде более сильных штормов, более устойчивых морских волн жары или более сильных прибрежных осадков.

Как капитаны пытаются адаптироваться

Каждый, кто сегодня направляется через Тихий океан, плывет сквозь движущееся облако данных. Планировщики маршрутов советуют экипажам воспринимать определенные характеристики моделей как тревожные сигналы и быть готовыми к внезапному росту высоты волн в сочетании с сильными встречными течениями и изменением направления ветра. Когда они видят такие угрозы, капитанам рекомендуется замедлить ход, закрепить груз на палубе или выбрать альтернативный путь.

Эти решения быстро влияют на повседневную жизнь на суше. Дополнительное время в море означает больше расхода топлива и больше дней, пока контейнеры с новыми телефонами, автозапчастями или товарами из супермаркета не достигнут дока. В то же время инженеры рассматривают неспокойное море как потенциальный источник чистой энергии, тестируя новые устройства волновой энергии и системы тепловой энергии, которые пытаются собирать энергию из тех самых волн, которые бросают вызов кораблям.

Спасательные службы и прибрежные органы власти также корректируют методы своих тренировок и планирования. Учения все чаще имитируют внезапные всплески высоты волн, а не просто длительные, постоянные штормы, чтобы экипажи отрабатывали, что происходит, когда, казалось бы, спокойное спасательное окно за считанные минуты превращается в ужасное. Прибрежные общины, которые уже сталкиваются с приливами, сильными дождями и повышением уровня моря, теперь должны учитывать дополнительное воздействие экстремальных волн.

Как авианосцы преодолевают штормы

Напомним, что даже авианосцы остаются уязвимыми перед мощными штормами. Во время подготовки к шторму истребители, размещенные на палубе, перемещают с краев к центру, где амплитуда движения корабля меньше. Каждый самолет фиксируется в нескольких точках с помощью тяжелых стальных цепей и специальных упоров для колес. Часть авиапарка спускают в ангары, которые герметично закрываются водонепроницаемыми дверями.

Вас также могут заинтересовать новости: