Ваш тонометр может врать: как положение руки влиет на показатели артериального давления

Обычная проверка давления в кабинете врача может оказаться на удивление неточной из-за сущих пустяков.

Высокое кровяное давление является причиной инфарктов и инсультов, однако рутинный тест, который его выявляет, может быть на удивление нестабильным. Смещения руки на 5 сантиметров достаточно, чтобы подтолкнуть показания к опасной зоне.

Перекрестное исследование в Университете Джонса Хопкинса показало, что у пациента, чья рука свисает вниз, показатели могут быть на 7 миллиметров ртутного столба выше, чем у того, чья рука покоится на столе в смотровом кабинете, пишет Earth. Эта разница может перевести показатели давления человека из категории "повышенных" в опасную категорию "стадии 2".

Тэмми Брейди, доктор медицины и философии из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, возглавила расследование, в ходе которого были воссозданы три реальные позы, ежедневно наблюдаемые в клиниках.

Как было организовано исследование

Чтобы имитировать условия реального осмотра, исследователи просили каждого участника походить в течение двух минут перед каждым измерением давления. Затем они отдыхали пять минут в тихой комнате, сидя с опорой для спины и ног. Каждый человек прошел через четыре раунда тройных измерений с использованием различных положений рук. Повторяя измерение с рукой на столе в конце процесса, команда учитывала естественные колебания артериального давления во времени.

Почти половина взрослых в США живет с гипертонией – стойким повышением артериального давления, которое дает нагрузку на сердце и сосуды. Клиницисты полагаются на единственный "снимок", часто сделанный менее чем за минуту, чтобы решить, стоит ли начинать пожизненный прием лекарств.

В исследовании приняли участие 133 добровольца из Балтимора в возрасте от 18 до 80 лет, которых чередовали в положениях: рука на столе, рука на коленях и рука, свисающая вдоль туловища. Исследователи использовали автоматические манжеты, чтобы исключить предвзятость наблюдателя, и повторяли позу с опорой на стол в конце, чтобы контролировать естественные колебания.

По сравнению со стандартом (рука на столе), положение руки на коленях давало в среднем на 3,9 мм рт. ст. выше систолическое и на 4 мм рт. ст. выше диастолическое давление. Рука без опоры достигала показателей на 6,5 мм рт. ст. и 4,4 мм рт. ст. выше базового уровня для тех же цифр.

Что выявило испытание

Часто можно увидеть поспешные осмотры, где пациенты сами придерживают свои руки или сидят на смотровых столах без опоры.

Эти сокращения процедур могут показаться незначительными в моменте, но повторенные со временем, они накапливаются. Неверные показания прокрадываются в карты, формируют диагнозы и влияют на планы лечения, которые длятся годами.

"Если вы постоянно измеряете кровяное давление с рукой без опоры, и это дает вам завышенное АД на 6,5 мм рт. ст., это потенциальная разница между систолическим АД 123 и 130", – предупредила Шерри Лю, магистр наук, ссылаясь на клинический скачок от "повышенного" до "стадии 1". Эта закономерность сохранялась у молодых и пожилых людей, у людей с ожирением и без него, а также у тех, кому уже был поставлен диагноз "высокое давление".

Как правильно измерять кровяное давление

Опора на уровне стола удерживает среднюю точку манжеты на уровне середины сердца, выравнивая гидростатическое давление в артериях. Опустите руку – и гравитация потребует большей силы для проталкивания крови вверх, поэтому прибор фиксирует избыточное давление.

Американская кардиологическая ассоциация инструктирует медсестер усаживать пациентов на стул со спинкой, ноги должны стоять ровно, не скрещиваясь, а рука – лежать на твердой поверхности, выровненной по правому предсердию. Даже хорошо обученные клиницисты не всегда следуют учебным рекомендациям. В загруженных офисах существует давление работать быстро, и такие детали, как высота руки, могут быть упущены из виду.

Некоторые поставщики услуг могут думать, что "почти правильно" – это достаточно хорошо, но исследование показывает, что это все равно ведет к неверным цифрам. Пока кто-то не начнет проверять позу намеренно, ошибки могут стать рутиной.

Домашние тонометры требуют помощи

Миллионы людей измеряют давление дома, однако многие кухонные столы слишком низкие, чтобы имитировать столы в клиниках. Подушка под локтем или перемещение устройства на более высокую столешницу могут устранить этот разрыв.

Размер манжеты также имеет значение; слишком узкие рукава могут завышать показания на 5–10 мм рт. ст., что является проблемой, затрагивающей около 12 процентов темнокожих американцев с большим обхватом плеча.

Даже небольшие неточности в показаниях могут оказать огромное влияние на путь здоровья человека. Завышенный результат может привести к неверному диагнозу гипертонии, что вызовет ненужные назначения или беспокойство. С другой стороны, показатель, который кажется лишь слегка повышенным, может помешать кому-то получить лечение, в котором он действительно нуждается. Правильное позиционирование – это не только качество данных, это может изменить реальные жизненные решения и результаты.

