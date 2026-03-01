'Непростая система': Климкин объяснил, как ситуация на Ближнем Востоке повлияет на Украину

По словам дипломата, США сейчас будут сосредоточены на Иране.

Конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки Украине американского вооружения. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LIGA.net.

По его словам, США должны восстановить запасы оружия, которое было использовано во время обстрелов.

"Повлияет ли это на поставки оружия, критически необходимого нам? Однозначно, но я очень надеюсь - не критически. Поскольку то, что они используют сейчас против Ирана, это в основном не та палитра, которую мы получаем", - объяснил Климкин.

Дипломат считает, что президент США Дональд Трамп пока не будет поставлять Украине Tomahawk.

"То, что они используют много ресурсов - да. То, что от нас внимание будет рассеяно, не отвлечено, не волнуйтесь, этого не будет, но рассеяно", - заверил бывший глава МИД.

Он добавил, что американцы сейчас сосредоточатся на Иране, а этим воспользуются россияне, чтобы "поднять ставки".

"Поэтому для нас здесь есть очень непростая система вызовов. Мы должны это спрогнозировать", - отметил Климкин.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) раскрыло, чем страна била по Ирану. Военные опубликовали фотографии и видео ракет Tomahawk, истребителей F-18 и F-35, а также подробности ударов по Ирану в рамках операции "Эпическая ярость".

В США подчеркнули, что использовали беспилотники-камикадзе, которые, судя по фотографиям, опубликованным Пентагоном, выглядят идентично новым беспилотникам LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System), производимым компанией Spektreworks из Феникса, штат Аризона.

В то же время президент США Дональд Трамп напомнил, что Иран заявил, что нанесет "очень сильный удар", однако, по словам американского лидера, лучше бы они этого не делали.

"Потому что, если они это сделают, мы [США] нанесем им удар с такой силой, которой еще никогда не было", - сказал Трамп.

