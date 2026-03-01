Легкий десерт порадует весной и напомнит о теплом времени года.

Подобно цветку, от которого он получил свое название, торт "Нарцисс" – это радостный знак того, что впереди теплые дни. Старинный рецепт датируется примерно 1930-ми годами, пишет известная советчица Марта Стюарт. Но и сегодня этот десерт украсит любую встречу.

Для этого рецепта нужна разъемная форма для выпечки с прямыми стенками и пустой трубкой в центре. Такая форма позволяет теплу более равномерно циркулировать вокруг теста для равномерного выпекания, а прямые стороны способствуют подъему теста во время выпекания. Съемное дно позволяет легко достать нежное тесто в конце. Не рекомендуется использовать цельную трубчатую форму, так как тесто может прилипнуть.

Ингредиенты для торта:

1,25 стакана просеянной муки;

1,5 стакана сахара;

1 чайная ложка соли;

12 больших яичных белков, плюс 6 больших желтков;

1,5 чайной ложки мелко натертой лимонной цедры, плюс 2 столовые ложки свежего сока;

1 чайная ложка мелко натертой апельсиновой цедры, плюс 1 столовая ложка свежего сока;

1 чайная ложка винного камня (гидротартрат калия).

Глазурь из смешанных цитрусовых:

2 стакана просеянной сахарной пудры;

2 столовые ложки свежего лимонного сока;

0,5 чайной ложки тертой апельсиновой цедры, плюс 1 столовая ложка свежего сока;

1 чайная ложка воды из цветов апельсина (по желанию);

2 столовые ложки растопленного несоленого сливочного масла;

Щепотка соли.

Как приготовить тесто и испечь торт

Сначала разогрейте духовку до 175°C и просейте сухие ингредиенты.

Взбейте желтки и 1/4 стакана сахара электрическим миксером на высокой скорости, пока объем не увеличится вдвое, в течение 3 минут. Добавьте цедру и сок.

В чистой миске чистыми венчиками взбейте яичные белки на высокой скорости до образования пены. Добавьте оставшуюся 1/4 чайной ложки соли и винный камень для стабилизации, взбивайте до образования мягких пиков. Постепенно добавьте оставшуюся 1 стакан сахара; взбивайте до устойчивых пиков. Переложите в большую широкую миску.

Просейте сверху одну треть мучной смеси; осторожно, но тщательно перемешайте. Повторите еще два раза с остальной мучной смесью.

Смешайте половину смеси с белками со смесью с желтками; выложите ложкой в несмазанную форму для выпечки торта диаметром 25 см. Сверху выложите оставшуюся смесь с белками. Проколите ножом, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Выпекайте, пока верх не начнет пружинить при легком прикосновении, 35-40 минут.

Когда корж будет готов, достаньте форму, переверните ее на ножки (или поставьте ее на горлышко винной бутылки). Дайте коржу остыть 1 час. Проведите ножом по внутренней стороне формы и трубки, чтобы снять корж и вынуть его из формы, затем используйте нож, чтобы снять корж со дна формы.

Приготовьте глазурь:

Взбейте все ингредиенты вместе, чтобы образовалась густая, но жидкая глазурь. Поставьте торт на подставку для торта и вылейте сверху глазурь, давая ей стекать по бокам. Дайте постоять, пока она застынет, примерно 30 минут. Украсьте цветами.

Этот торт лучше всего подавать в день приготовления, но его можно хранить при комнатной температуре до 1 дня. Если вы можете отложить добавление глазури до следующего дня, заверните охлажденный торт в пищевую пленку на ночь. В противном случае используйте для хранения большой герметичный контейнер, например, контейнер для тортов.

