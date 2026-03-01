Подобно цветку, от которого он получил свое название, торт "Нарцисс" – это радостный знак того, что впереди теплые дни. Старинный рецепт датируется примерно 1930-ми годами, пишет известная советчица Марта Стюарт. Но и сегодня этот десерт украсит любую встречу.
Для этого рецепта нужна разъемная форма для выпечки с прямыми стенками и пустой трубкой в центре. Такая форма позволяет теплу более равномерно циркулировать вокруг теста для равномерного выпекания, а прямые стороны способствуют подъему теста во время выпекания. Съемное дно позволяет легко достать нежное тесто в конце. Не рекомендуется использовать цельную трубчатую форму, так как тесто может прилипнуть.
Ингредиенты для торта:
- 1,25 стакана просеянной муки;
- 1,5 стакана сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 12 больших яичных белков, плюс 6 больших желтков;
- 1,5 чайной ложки мелко натертой лимонной цедры, плюс 2 столовые ложки свежего сока;
- 1 чайная ложка мелко натертой апельсиновой цедры, плюс 1 столовая ложка свежего сока;
- 1 чайная ложка винного камня (гидротартрат калия).
Глазурь из смешанных цитрусовых:
- 2 стакана просеянной сахарной пудры;
- 2 столовые ложки свежего лимонного сока;
- 0,5 чайной ложки тертой апельсиновой цедры, плюс 1 столовая ложка свежего сока;
- 1 чайная ложка воды из цветов апельсина (по желанию);
- 2 столовые ложки растопленного несоленого сливочного масла;
- Щепотка соли.
Как приготовить тесто и испечь торт
Сначала разогрейте духовку до 175°C и просейте сухие ингредиенты.
- Взбейте желтки и 1/4 стакана сахара электрическим миксером на высокой скорости, пока объем не увеличится вдвое, в течение 3 минут. Добавьте цедру и сок.
- В чистой миске чистыми венчиками взбейте яичные белки на высокой скорости до образования пены. Добавьте оставшуюся 1/4 чайной ложки соли и винный камень для стабилизации, взбивайте до образования мягких пиков. Постепенно добавьте оставшуюся 1 стакан сахара; взбивайте до устойчивых пиков. Переложите в большую широкую миску.
- Просейте сверху одну треть мучной смеси; осторожно, но тщательно перемешайте. Повторите еще два раза с остальной мучной смесью.
- Смешайте половину смеси с белками со смесью с желтками; выложите ложкой в несмазанную форму для выпечки торта диаметром 25 см. Сверху выложите оставшуюся смесь с белками. Проколите ножом, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Выпекайте, пока верх не начнет пружинить при легком прикосновении, 35-40 минут.
Когда корж будет готов, достаньте форму, переверните ее на ножки (или поставьте ее на горлышко винной бутылки). Дайте коржу остыть 1 час. Проведите ножом по внутренней стороне формы и трубки, чтобы снять корж и вынуть его из формы, затем используйте нож, чтобы снять корж со дна формы.
Приготовьте глазурь:
Взбейте все ингредиенты вместе, чтобы образовалась густая, но жидкая глазурь. Поставьте торт на подставку для торта и вылейте сверху глазурь, давая ей стекать по бокам. Дайте постоять, пока она застынет, примерно 30 минут. Украсьте цветами.
Этот торт лучше всего подавать в день приготовления, но его можно хранить при комнатной температуре до 1 дня. Если вы можете отложить добавление глазури до следующего дня, заверните охлажденный торт в пищевую пленку на ночь. В противном случае используйте для хранения большой герметичный контейнер, например, контейнер для тортов.
