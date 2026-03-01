1 марта в Украину ворвется настоящее весеннее тепло

Осадков в Украине не ожидается, а температура поднимется до +12°.

Погода 1 марта порадует украинцев настоящим весенним теплом. По всей стране ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем +4°...+10°, а на западе и юге воздух прогреется до +12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет очень тепло. Днем воздух прогреется до +8°...+12°. Местных жителей порадует весеннее солнце и слабый ветерок.

На севере Украины 1 марта будет свежее. Тут в большинстве областей ожидается +4°...+6°, в Житомирской области - до +8°. Без осадков, лишь переменная облачность.

На востоке страны в течение дня ожидается +4°...+6°, на побережье Азовского моря в Донецкой области воздух прогреется до +10°...+12°.

В центральной части Украины 1 марта столбики термометров покажут +4°...+8°. Тут ожидается сухая погода с небольшой облачностью.

Жителей юга Украины сегодня порадует весеннее тепло +10°...+12°. Осадков не ожидается.

1 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

1 марта - по церковному календарю преподобной мученицы Евдокии. По приметам, если в этот день утром появился туман, то будет хороший урожай овса и ржи. Если ветер сильный и дует с севера, то март будет холодный, а если с юга - то теплый.

