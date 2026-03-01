Весна начнется с магнитной бури: насколько сильной она будет сегодня (график)

Прогноз магнитных бурь на воскресенье, 1 марта.

Магнитные бури сегодня,1 марта, ожидаются, но они не будут сильными. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, 25 февраля на солнце произошла вспышка с выбросом корональной массы. Именно сегодня она достигнет нашей планеты и пройдет по касательной. Благодаря этому геомагнитная активность останется в основном на спокойном уровне, но существует вероятность некоторых активных и, возможно, штормовых периодов уровня G1.

Также на Солнце есть две корональные дыры, влияние которых тоже может ощущаться 1 марта.

Видео дня

Ожидается, что уже с понедельника геомагнитная обстановка стабилизируется и магнитная буря прекратится.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы. Потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания разной силы – от слабых до мощных штормов уровня G3–G5.

Во время магнитных бурь возможны сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем. В северных широтах чаще наблюдаются яркие полярные сияния. Некоторые люди отмечают ухудшение самочувствия – головные боли, слабость, перепады давления, нарушение сна. Особенно чувствительными могут быть метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вас также могут заинтересовать новости: