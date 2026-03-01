Весна начнется с магнитной бури: насколько сильной она будет сегодня (график)

Магнитные бури сегодня,1 марта, ожидаются, но они не будут сильными. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, 25 февраля на солнце произошла вспышка с выбросом корональной массы. Именно сегодня она достигнет нашей планеты и пройдет по касательной. Благодаря этому геомагнитная активность останется в основном на спокойном уровне, но существует вероятность некоторых активных и, возможно, штормовых периодов уровня G1.

Также на Солнце есть две корональные дыры, влияние которых тоже может ощущаться 1 марта. 

Ожидается, что уже с понедельника геомагнитная обстановка стабилизируется и магнитная буря прекратится.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы. Потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания разной силы – от слабых до мощных штормов уровня G3–G5.

Во время магнитных бурь возможны сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем. В северных широтах чаще наблюдаются яркие полярные сияния. Некоторые люди отмечают ухудшение самочувствия – головные боли, слабость, перепады давления, нарушение сна. Особенно чувствительными могут быть метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

