Курс валют в первый день весны: сколько стоят доллар и евро в Украине сегодня

Обменники будут сегодян работать "с оборота".

Курсы евро и доллара в Украине всю неделю менялись. Европейская валюта пошла вниз, как и американская.

По словам аналитика Алексея Козырева, курс доллара в большинстве обменников и работающих в воскресенье, 1 марта, отделений банков будет находиться в пределах: прием - 42,85-43,10 грн. и продажа - 43,15-43,40 грн.

При этом он отметил, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 50,70-51,10 грн. и продажа - 51,15-51,45 грн.

"Владельцы обменников сохранят спред между покупкой и продажей доллара в пределах 20−25 копеек, а по евро в пределах 20−40 копеек и проработают в формате "с оборота", - указал эксперт.

Также он заверил, что особых угроз по раскачке ценников доллара и евро на наличном рынке не стоит ожидать.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,10 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,87 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 43,07/43,10 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,84/50,87 грн/евро.

