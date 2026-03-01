Рискованными при употреблении могут быть не только грибы, но и растения - особенно для детей и домашних животных.

С приближением весны многие люди уже начинают планировать поездки на природу и, в частности, запасаются средствами защиты от насекомых. Но далеко не все понимают, что опасность может подстерегать вас и от растений, особенно при попадании в организм.

Биолог и эксперт по выживанию Ростислав Шикула назвал в комментарии УНИАН, какие ядовитые растения есть в Украине, объяснил, чем именно они угрожают людям и животным, а также рассказал, как действовать в случае контакта с ними.

Самые ядовитые растения в регионе – рейтинг лидеров

Конечно, в мире есть множество различных творений природы, в том числе чрезвычайно токсичных и вредных, однако большинство из них настолько редко встречаются, что обычный человек вряд ли когда-нибудь наткнется на них. Но Шикула отметил, что у него есть собственный "антирейтинг" растений, которые нередко встречаются в дикой природе Украины и при этом являются достаточно опасными. Именно эти названия стоит знать каждому украинцу, особенно если у вас есть дети или домашние животные.

Сначала рассмотрим самые ядовитые растения, а затем менее опасные, которые, тем не менее, могут вызвать тяжелые симптомы.

Тис ягодный

По словам эксперта, тис даже можно сравнить с рыбой фугу – но в растительном мире. В Украине он встречается преимущественно в Закарпатье, в горных районах Прикарпатья, а также в Крыму.

Это хвойное растение, почти все части которого – хвоя, кора, древесина и семена – ядовиты. Как объясняет биолог:

"Тис ягодный содержит таксины – токсичные алкалоиды, которые смертельно опасны для людей".

Отравление может вызвать:

рвоту;

сильную боль в животе;

тошноту;

общую слабость;

нарушение сердечного ритма.

В тяжелых случаях возможны остановка сердца и дыхания. При этом, продолжает специалист, особенно чувствительны к яду лошади, скот и домашние животные. Птицы же часто глотают семена целиком – они проходят "транзитом" и обычно не вызывают тяжелого отравления.

Безопасной для употребления считается только мягкая околоплодная часть – красный мясистый нарост. Косточка же содержит ядовитые вещества и является опасной. Тем не менее эксперт отмечает, что даже мягкую часть не следует употреблять без консультации со специалистом.

Волчьи ягоды

Многие слышали в детстве о волчьих ягодах или "волчьем лике". На самом деле это не один вид, а собирательное, народное название плодов, которые производят смертельно ядовитые растения. Они распространены в Карпатах, на Полесье, Ополье, Розточии и в лесостепной зоне и растут обычно в лесах, хотя также могут выращиваться как декоративное растение.

Специалист предупреждает, что "волчьи ягоды привлекают детей, и именно они могут их наесться".

Употребление плодов может вызвать:

сильное слюноотделение;

боль в желудке;

тошноту;

рвоту (иногда с кровью);

головокружение;

судороги.

В самых тяжелых случаях возможна остановка сердца.

Другие ядовитые растения Украины – распространенные виды

Но не всегда достаточно знать, какое растение в Украине самое ядовитое – серьезные риски могут нести даже растения умеренной ядовитости. Рассмотрим группы растений, которые часто встречаются по всей стране, и об опасности которых многие люди даже не догадываются.

Борщевик

Борщевик распространен по всей Украине: он растет у дорог, в лесах, на полях, возле огородов, а иногда и на огородах. Этот надоедливый сорняк может достигать 3 метров в высоту, а также имеет характерные соцветия-зонтики.

Его сок, по словам биолога, чрезвычайно токсичен и повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, поэтому контакт с ним может вызвать ожоги I–III степени.

Возможные симптомы:

сильный отек;

большие пузыри с жидкостью;

болезненные поражения кожи.

Эксперт отмечает, что борщевик могут есть коровы, но после этого молоко приобретает горький привкус. В советский период растение пытались использовать как дешевую кормовую базу, из-за чего растение распространилось по всей Украине.

Крушина

Популярная в украинском фольклоре крушина растет преимущественно в лесной и лесостепной зонах. Ее созревшие ягоды приобретают черный цвет и внешне могут напоминать черемуху. Однако в отличие от последней, крушина достаточно ядовита.

Отравление проявляется:

сильной тошнотой;

рвотой;

интенсивной диареей;

болью в животе;

общей интоксикацией.

Кроме того, по словам эксперта, ядовитыми являются беладонна, блекота и дурман:

"Но на них не стоит останавливаться, потому что они одним своим видом говорят о том, что они несъедобны".

Обычно, чтобы получить сильное отравление большинством украинских растений, нужно съесть значительное количество плодов натощак. Исключением служат тис ягодный и белладонна, употребление которых опасно независимо от наполнения желудка, и даже несколько ягод последней могут быть критическими для ребенка.

Животные частично распознают токсичные растения, но случаи отравления скота тоже случаются.

Что делать в случае контакта

Если ядовитые растения, такие как тис, волчье лыко или крушина, уже попали в организм, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, а пока вы ее ждете, можно принять активированный уголь.

Если же произошел контакт с борщевиком:

промыть пораженное место водой с мылом;

немедленно защитить кожу от солнца;

избегать ультрафиолета.

Знание об опасных растениях и осторожность во время пребывания на природе могут уберечь и людей, и животных от серьезных последствий отравления.

справка Ростислав Шикула Биолог Ростислав Шикула - кандидат педагогических наук, специалист в области выживания, преподаватель выживания человека в условиях дикой среды. Имеет около 30 лет преподавательского стажа в области биологии, географии и выживания. В советское время поступил в Калининградский государственный университет и учился на биологическом факультете, а затем перевелся в Волынский государственный университет им. Леси Украинки, закончил его и получил специальность "Учитель географии и биологии". До полномасштабного вторжения РФ в Украину работал в Международном экономико-гуманитарном университете им. академика Степана Демьянчука, который находится в Ровно. Сейчас проходит службу в рядах ВСУ.

