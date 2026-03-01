На резиденцию сбросили 30 бомб: WSJ узнал подробности ликвидации Хаменеи

Момент для атаки был настолько уникальным, что американские и израильские военные самолеты нанесли удары при свете дня.

Израиль и США выждали уникальный момент и провели беспрецедентную операцию по ликвидации политических и военных лидеров Ирана, в том числе и аятоллы Али Хаменеи.

Как пишет The Wall Street Journal, израильская и американская военная разведка долго наблюдали и ждали встречи высокопоставленных политических и военных лидеров Ирана, на которой их всех можно было бы ликвидировать одновременно, и такая уникальная возможность предоставилась в субботу. Разведка выявила не одну, а три встречи. Также было установлено местонахождение Али Хаменеи.

"Момент был настолько уникальным, что американские и израильские военные самолеты нанесли удары при свете дня. Израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи, оставив ее обгоревшей и разрушенной", - отмечает издание.

Как указывает бывший глава израильской военной разведки Амос Ядлин, в начале своего внезапного нападения на Иран в июне прошлого года Израиль нанес удар поздно ночью. И на этот раз все также ждали атаки в полночь. Дневная атака, по его словам, "была тактической неожиданностью".

Иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель Хаменеи. Также подтвердилась гибель ряда других высокопоставленных политических и военных чиновников, включая Али Шамхани, главного советника Хаменеи по вопросам безопасности; Мохаммеда Пакпура, командующего влиятельным Корпусом стражей исламской революции; и министра обороны Амира Насирзаде.

Подготовка к операции

В преддверии кампании высшее военное руководство Израиля, включая генерала, командующего ВВС, главу военной разведки и директора Моссада, совершало поездки в Вашингтон и обратно для планирования наступления. Тем временем, израильская разведка собирала информацию о целях в Иране и передавала её США.

Решение о начале операции президент США Дональд Трамп принял после того, как его представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер доложили о полном провале дипломатических переговоров.

Кроме того, у США также имелись разведывательные данные о том, что Иран рассматривал возможность нападения на американские цели, что заставило Трампа действовать на опережение. По словам чиновника, потери среди американцев и ущерб американским интересам были бы выше, если бы США не предприняли первоочередных действий.

По словам источников, знакомых с ситуацией, израильские удары были сосредоточены на высокопоставленных чиновниках и ракетном потенциале Ирана, в то время как американские атаки были направлены на ракетную инфраструктуру и военные цели.

Ликвидация Али Хаменеи - последние новости

Иранские государственные СМИ подтвердили смерть Верховного лидера страны Али Хаменеи в воскресенье утром, спустя несколько часов после того, как чиновники США и Израиля заявили о его гибели.

В ответ на гибель Хаменеи Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал "самую жестокую наступательную операцию в истории" против американских и израильских баз. Трамп уже отреагировал на это заявление собственной угрозой.

"Если они это сделают, мы [США] нанесем им удар с такой силой, которой еще никогда не было", - отметил президент США.

