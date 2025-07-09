Последние 2 года NVIDIA стремительно растёт благодаря инвестициям в искусственный интеллект.

Сегодня, 9 июля, NVIDIA стала первой в историей публичной компанией, чья стоимость на бирже достигла 4 триллиона долларов. На данный момент, это самая дорогая компания в мире.

Как сообщает REUTERS, акции компании подскочили на 2.5%, достигнув рекордной отметки в 164 доллара за штуку. Всё благодаря продолжающемуся буму искусственного интеллекта, в котором NVIDIA остаётся главным поставщиком ИИ-чипов.

Год назад NVIDIA только-только пересекла планку в 1 триллион, а теперь обошла по капитализации даже Apple и Microsoft. Для сравнения: у Microsoft сейчас около 3.75 триллионов долларов, у Apple - 3.14 триллиона.

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Сам рост произошёл несмотря на вялое начало года и появление китайского бюджетного ИИ от DeepSeek, который временно подорвал доверие инвесторов к сектору.

Инвесторы верят в будущее NVIDIA, несмотря на внешние потрясения вроде торговых пошлин со стороны США.

По данным LSEG, NVIDIA сейчас стоит дороже, чем все публичные компании Великобритании вместе взятые, и обгоняет по объёму фондовые рынки Канады и Мексики.

Финансовые показатели - тоже впечатляющие. В первом квартале выручка NVIDIA составила 44 миллиарда долларов (+69% за год), а прибыль на акцию - 81 цент.

Ранее мы рассказывали, что NVIDIA представила свою самую дешевую видеокарту. Новинка поддерживает все технологии RTX 50-й серии, включая DLSS 4 и мультикадровую генерацию.

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