5 чаев, которые помогут поддержать гормональный баланс

Некоторые виды чаев благотворно влияют на уровень различных гормонов.

Зеленый или травяные чаи могут помочь естественным образом сбалансировать гормоны. Когда гормоны, регулирующие сон, обмен веществ, стресс и репродуктивное здоровье, выходят из равновесия, вы можете заметить изменения настроения, приливы, нерегулярные менструации или нежелательный рост волос.

Издание Very well health назвало пять чаев, которые могут помочь урегулировать гормоны.

Зеленый чай

Зеленый чай поддерживает чувствительность к инсулину и баланс эстрогена. Этот напиток не ферментируется, что помогает ему сохранять больше антиоксидантов, защищающих клетки. Один из мощных антиоксидантов, эпигаллокатехин галлат (EGCG), поддерживает метаболизм и здоровый баланс гормонов.

Исследования показывают, что зеленый чай может снижать уровень сахара в крови, улучшать чувствительность к инсулину и способствовать умеренной потере веса. Это может быть полезно для людей с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), акне, избыточным оволосением и нерегулярными менструациями. Преимущества могут быть более существенными, если пить его регулярно в течение как минимум трех месяцев.

Одно долгосрочное исследование указывает на дополнительные преимущества, отмечая, что женщины, которые пили зеленый чай ежедневно в течение более 20 лет, имели более здоровый уровень эстрогена, меньший вес и лучший сон. Мужчины в аналогичных исследованиях показали более высокий уровень тестостерона, лучшее настроение и улучшение сна.

Чай из перечной мяты

Чай из мяты перечной снижает уровень тестостерона при СПКЯ. Исследования показывают, что он может:

помогать контролировать вес и уровень сахара в крови;

увеличивать уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), способствуя овуляции и более регулярным менструациям;

снижать уровень тестостерона, уменьшая акне и избыточный рост волос у людей с СПКЯ.

Чай из агаве

Агаве, также известная как "монашеский перец", получила свое название потому, что монахи когда-то верили, что она помогает им оставаться "целомудренными" или безбрачными, снижая сексуальное влечение. Сейчас женщины используют ее для облегчения симптомов предменструального синдрома (ПМС), таких как болезненность груди, и для лечения нерегулярных менструаций.

Чай из агаве может помочь снизить уровень пролактина и повысить уровень прогестерона, что способствует более здоровой лютеиновой фазе, что может улучшить регулярность менструаций и фертильность. Некоторые люди используют его для облегчения симптомов менопаузы, таких как приливы.

Агаве обычно считается безопасным для использования до трех месяцев, но может вызывать расстройство желудка, головные боли, нерегулярные менструации или зуд.

Этот чай нельзя употреблять, если вы:

беременны;

кормите грудью;

принимаете гормональные препараты;

имеете гормонорецептор-положительный рак груди, матки или яичников.

Чай из майорана

Чай из майорана помогает регулировать менструальный цикл. Листья майорана содержат антиоксиданты и успокаивающие соединения, как терпены и флавоноиды.

Одно небольшое исследование показало, что он также может улучшать чувствительность к инсулину и контроль уровня сахара в крови. Однако его следует избегать беременным и кормящим грудью.

Чай из корня солодки

Корень солодки содержит растительные соединения, которые имитируют эстроген и могут снижать уровень тестостерона, что может быть полезно для людей с СПКЯ. Некоторые исследования отмечают, что он может усиливать действие альдактона - лекарства, которое часто назначают при СПКЯ.

Ранние исследования показывают, что корень солодки может облегчить приливы или поддержать здоровье костей во время менопаузы, но результаты неоднозначны. Эффект зависит от типа и количества корня солодки.

